EA Gold Harvester
- 专家
- Guo Cheng Liu
- 版本: 1.233
- 更新: 10 十一月 2025
- 激活: 10
私拍的客户，作者不做指导。
当前促销：
现在只需：699 美元 每销售20份售价+100美元
最终价格：1899美元
核心理念EA Gold Harvester是一款结合 趋势识别 + 网格交易 的EA。
它能在震荡行情中建立买入网格，在突破行情中智能止盈，持续稳定地捕捉价格波动。
-
趋势识别系统
EA检测价格相对上下轨的区间判断涨势位置：
-
智能网格挂单算法
多层动态挂单结构，让每一次震荡都能成为获利机会。
-
高频逻辑优化
EA内置“K线识别 + 刷新”机制，实时捕捉市场变化。
-
可视化操作界面
实时展示挂单层级、止盈线等图形化标记，让交易逻辑一目了然。
-
按钮控制系统
一键显示/隐藏可视化网格，直观。
识别趋势区间，启动/停止网格
可自定义网格层数、间距、止盈点、布林参数
精确的订单管理系统（清除挂单、平仓逻辑）
多重风控机制，稳定运行
实时可视化网格与止盈线显示
极简设计，CPU占用极低，适合长期挂单运行
完美兼容 MT5 所有交易品种（外汇、黄金、指数、加密货币等）
-
适合 XAUUSD
-
建议搭配 VPS 稳定运行；
-
可结合资金管理策略（如分层加仓或低风险模式）；
-
可测试不同周期（M15-H1），优化参数匹配波动特性。
-
建议初始资金大于1000美金
-
账户余额保护 - 识别资金不足状况
-
最大回撤控制 - 预设亏损阈值，及时停止交易
-
单笔风险限制 - 每笔交易风险严格控制在设定范围内
-
保证金监控 - 实时计算保证金需求，避免强平风险
-
市场波动过滤 - 规避高波动期的不确定性风险
-
|特性
|描述
|策略类型
|预测 + 网格系统
|风险控制
|止盈、挂单清理、无马丁
|适用市场
|外汇、黄金、指数、加密货币
|显示界面
|可视化网格 + 控制按钮
-
本产品为专业交易工具，使用者应具备基本的金融市场知识
-
投资有风险，过往业绩不代表未来表现
-
建议先在模拟账户熟悉系统操作
-
根据个人风险承受能力合理设置参数
-
定期关注市场变化，适时调整交易策略