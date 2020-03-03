EA Gold Harvester


大家购买前先和作者沟通，

私拍的客户，作者不做指导。

当前促销：

现在只需：699 美元       每销售20份售价+100美元

最终价格：1899美元


核心理念EA Gold Harvester是一款结合 趋势识别 + 网格交易 的EA。

它能在震荡行情中建立买入网格，在突破行情中智能止盈，持续稳定地捕捉价格波动。

 策略原理

  • 趋势识别系统
    EA检测价格相对上下轨的区间判断涨势位置：

  • 智能网格挂单算法
    多层动态挂单结构，让每一次震荡都能成为获利机会。

  • 高频逻辑优化
    EA内置“K线识别 + 刷新”机制，实时捕捉市场变化。

  • 可视化操作界面
    实时展示挂单层级、止盈线等图形化标记，让交易逻辑一目了然。

  • 按钮控制系统
    一键显示/隐藏可视化网格，直观。

 主要功能与优势

 识别趋势区间，启动/停止网格
 可自定义网格层数、间距、止盈点、布林参数
 精确的订单管理系统（清除挂单、平仓逻辑）
 多重风控机制，稳定运行
 实时可视化网格与止盈线显示
 极简设计，CPU占用极低，适合长期挂单运行
 完美兼容 MT5 所有交易品种（外汇、黄金、指数、加密货币等）

 使用建议

  • 适合 XAUUSD

  • 建议搭配 VPS 稳定运行；

  • 可结合资金管理策略（如分层加仓或低风险模式）；

  • 可测试不同周期（M15-H1），优化参数匹配波动特性。

  • 建议初始资金大于1000美金

 六重安全防护

  1. 账户余额保护 - 识别资金不足状况

  2. 最大回撤控制 - 预设亏损阈值，及时停止交易

  3. 单笔风险限制 - 每笔交易风险严格控制在设定范围内

  4. 保证金监控 - 实时计算保证金需求，避免强平风险

  5. 市场波动过滤 - 规避高波动期的不确定性风险


 特点总结
特性 描述
策略类型 预测 + 网格系统
风险控制 止盈、挂单清理、无马丁
适用市场 外汇、黄金、指数、加密货币
显示界面 可视化网格 + 控制按钮




       购买须知

      1. 本产品为专业交易工具，使用者应具备基本的金融市场知识

      2. 投资有风险，过往业绩不代表未来表现

      3. 建议先在模拟账户熟悉系统操作

      4. 根据个人风险承受能力合理设置参数

      5. 定期关注市场变化，适时调整交易策略

      免责声明：本产品为技术分析工具，不构成投资建议。金融市场交易存在风险，投资者应自行承担交易结果。请在充分了解产品特性及风险的基础上理性投资。


