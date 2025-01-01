//--- 例程 CArrayDouble::CompareArray(const CArrayDouble*)

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("对象创建错误");

return;

}

//--- 创建源数组

CArrayDouble *src=new CArrayDouble;

if(src==NULL)

{

printf("对象创建错误");

delete array;

return;

}

//--- 添加源数组元素

//--- . . .

//--- 与另一数组比较

int result=array.CompareArray(src);

//--- 删除数组

delete src;

delete array;

}