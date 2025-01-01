//--- 例程 CArrayDouble::InsertArray(const CArrayDouble*,int)

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("对象创建错误");

return;

}

//--- 创建源数组

CArrayDouble *src=new CArrayDouble;

if(src==NULL)

{

printf("对象创建错误");

delete array;

return;

}

//--- 添加源数组元素

//--- . . .

//--- 插入其它数组

if(!array.InsertArray(src,0))

{

printf("数组插入错误");

delete src;

delete array;

return;

}

//--- 删除源数组

delete src;

//--- 使用数组

//--- . . .

//--- 删除数组

delete array;

}