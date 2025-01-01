- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
InsertArray
在数组中按指定位置插入另一个数组的元素。
|
bool InsertArray(
参数
src
[输入] CArrayDouble 类实例的指针-插入的源元素。
pos
[输入] 插入到数组的位置。
返回值
true 如果成功, false - 如果您未能插入项目。
例如:
|
//--- 例程 CArrayDouble::InsertArray(const CArrayDouble*,int)