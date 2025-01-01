文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayDoubleAddArray 

AddArray

在数组末尾添加另一个数组的元素。

bool  AddArray(
   const CArrayDouble*  src      // 源指针
   )

参数

src

[输入]  CArrayDouble 类实例的指针-添加的源元素。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能添加项目。

例如:

//--- 例程 CArrayDouble::AddArray(const CArrayDouble*)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 创建源数组
   CArrayDouble *src=new CArrayDouble;
   if(src==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 添加源数组元素
   //--- . . .
   //--- 添加另一个数组
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("数组添加错误");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- 删除源数组
   delete src;
   //--- 使用数组
   //--- . . .
   //--- 删除数组
   delete array;
  }