指标在单独窗口绘制两个商品的蜡烛。



DRAW_CANDLES 绘制样式使用分别缓存开盘价，最高价，最低价和收盘价的四个指标缓存数组的值绘制蜡烛。变量N被定义为输入参数，它可在“属性”窗口被修改。颜色和商品每N个即时价位被随机修改一次。为查看它如何工作，请将两个指标加载到图表上。

注意plot1图形绘制的初始属性 (DRAW_CANDLES) 由 #property预处理指令定义, 然后这些属性被随机改变 (OnCalculate() 函数).

请参看: MQL5的绘制样式.



