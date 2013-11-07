请观看如何免费下载自动交易
加入我们粉丝页
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标在单独窗口绘制两个商品的蜡烛。
DRAW_CANDLES 绘制样式使用分别缓存开盘价，最高价，最低价和收盘价的四个指标缓存数组的值绘制蜡烛。变量N被定义为输入参数，它可在“属性”窗口被修改。颜色和商品每N个即时价位被随机修改一次。为查看它如何工作，请将两个指标加载到图表上。
注意plot1图形绘制的初始属性 (DRAW_CANDLES) 由 #property预处理指令定义, 然后这些属性被随机改变 (OnCalculate() 函数).
请参看: MQL5的绘制样式.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/338
演示_IndicatorSetInteger
使用 IndicatorSetInteger() 函数示例一个简单的指标展示如何创建标签, 例如为每条水平线创建 "超买水平"。演示_IndicatorSetString
如何使用 IndicatorSetString() 函数的示例。一个简单的指标展示如何创建标签, 例如为每条水平线创建 "超买水平"。
DRAW_COLOR_LINE
DRAW_COLOR_LINE绘制样式用来绘画不同颜色的线条，颜色在颜色缓存数组中指定。DRAW_COLOR_SECTION
DRAW_COLOR_SECTION绘制样式用来绘画不同颜色的线段，颜色在颜色缓存数组中指定。