DRAW_COLOR_LINE

该指标将收盘价以不同颜色绘画为线条, 它使用了 DRAW_COLOR_LINE绘画样式。

两个指标缓存数组被使用: 第一个保存柱体的收盘价, 颜色索引值被指定在第二个指标缓存数组。线条的颜色，宽度和样式每N(=5)个即时价位随机修改一次。



plot1图形绘制的初始属性由#property 预处理指令定义, 然后这些属性被随机改变 (参看 OnCalculate() 函数).

参看 MQL5的绘制样式.