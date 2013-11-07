DRAW_COLOR_LINE

请观看如何免费下载自动交易
该指标将收盘价以不同颜色绘画为线条, 它使用了 DRAW_COLOR_LINE绘画样式。
两个指标缓存数组被使用: 第一个保存柱体的收盘价, 颜色索引值被指定在第二个指标缓存数组。线条的颜色，宽度和样式每N(=5)个即时价位随机修改一次。
plot1图形绘制的初始属性由#property 预处理指令定义, 然后这些属性被随机改变 (参看 OnCalculate() 函数).
参看 MQL5的绘制样式.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/341
DRAW_CANDLES
DRAW_CANDLES绘制样式使用分别存储开盘价，最高价，最低价和收盘价的四个指标缓存数组的值绘制蜡烛。演示_IndicatorSetInteger
使用 IndicatorSetInteger() 函数示例一个简单的指标展示如何创建标签, 例如为每条水平线创建 "超买水平"。
DRAW_COLOR_SECTION
DRAW_COLOR_SECTION绘制样式用来绘画不同颜色的线段，颜色在颜色缓存数组中指定。DRAW_COLOR_HISTOGRAM
DRAW_COLOR_HISTOGRAM绘制样式用来绘画彩色直方图。