2014年10月20日黄金外汇行情解读

博客时间：13:21:55（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:上周末金价走过山车，但最终金价未能暂稳1239，使得周线收了上线较长的小阳线，能否继续反弹1239是一道门槛，日图上看，成交量的增大，价格波幅不大，那就是一种疲软的迹象，4小时图显示1233有支撑，但是ma6与ma26的死叉，以及dif与dea的金叉来看，这种走势很矛盾，日内空没有很好的交易机会，稳健的观望。

操作思路：上方阻力1237、1239.23、1248.09下方支撑1233.56、1215.8。

1. 黄金1233 附近做多，止损1229看1237、1239、1242、1248

2. 黄金1248附近做空，止损1254看1233、1215

3. 白银17.2附近做多，止损17.1看17.69

4. 美加1.1276做空，止损1.1321，看1.1223、1.1185。

5. 美日107.69做空，止损108.32看105.72、105.45。

6. 澳元0.8734做多，止损0.8669看0.8867、0.9126。

7. 欧元1.2663做多，止损1.2623看1.2843、1.32281.3392。

8. 英镑1.6110做多 ，止损1.6091，看1.6655.

9. 美瑞0.9539做空，止损0.9561看0.9381。

10. 美元兑人民币6.135做空，止损6.14看6.12。

11. 美指85.20做多，止损85.14看86.60。