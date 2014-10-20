2014年10月20日黄金外汇行情解读
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2014年10月20日黄金外汇行情解读

20 十月 2014, 09:25
weiliang Li
weiliang Li
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博客时间13:21:55本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:上周末金价走过山车，但最终金价未能暂稳1239，使得周线收了上线较长的小阳线，能否继续反弹1239是一道门槛，日图上看，成交量的增大，价格波幅不大，那就是一种疲软的迹象，4小时图显示1233有支撑，但是ma6与ma26的死叉，以及dif与dea的金叉来看，这种走势很矛盾，日内空没有很好的交易机会，稳健的观望。

操作思路上方阻力1237、1239.23、1248.09下方支撑1233.56、1215.8

1. 黄金1233 附近做，止损1229看1237、1239、1242、1248

2. 黄金1248附近做，止损1254看1233、1215

3. 白银17.2附近做，止损17.1看17.69

4. 美加1.1276，止损1.1321，看1.1223、1.1185 

5. 美日107.69，止损108.32105.72、105.45。

6. 澳元0.8734，止损0.86690.8867、0.9126 

7. 欧元1.2663，止损1.2623看1.2843、1.32281.3392。

8. 英镑1.6110 止损1.6091，看1.6655.

9. 美瑞0.9539，止损0.95610.9381。 

10. 美元兑人民币6.135，止损6.146.12。 

11. 美指85.20止损85.1486.60。

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