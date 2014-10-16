2014年10月16日黄金外汇行情解读

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博客时间：8:45:31（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）
本文观点:首先昨日的行情属于新闻刺激行情，美联储公布的PPI指数意外下滑导致美元指数走低，从而黄金白银反弹至高点，黄金触及1249.34，白银17.78，从行情走势来看，日内还有再回到1248，甚至更高的1261，但在1261未破之前，不代表金价趋势逆转。
但是眼下反弹强劲，一时间1239难以跌破，今天以此为买价，止损1235，看1248、1254、1259、1261
操作思路：上方阻力1227.79、1231.69、1237下方支撑1228.6、1218。
1. 黄金1239 附近做多，止损1235看1248、1254、1259、1261
2. 黄金1277附近做空，止损1279看1261、1242
3. 白银17.65附近做空，止损17.78看16.77
4. 美加1.1254做多，止损1.1236，看1.1324。
5. 美日106.5做空，止损106.8看105.39、103.67。
6. 澳元0.8793做多，止损0.8750看0.8850、0.9119。
7. 欧元1.2843做空，止损1.2885看1.2757、1.2688。
8. 英镑1.1.6018做空 ，止损1.5951，看1.5853、1.5074.
9. 美瑞0.9381做多，止损0.9352看0.9539。
10. 美元兑人民币6.135做多，止损6.12看6.14。
11. 美指84.69做多，止损84.45看85.93。