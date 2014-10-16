2014年10月16日黄金外汇行情解读
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2014年10月16日黄金外汇行情解读

16 十月 2014, 07:29
weiliang Li
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博客时间8:45:31本文价格不含点差，请自己操作时计算点差 

本文观点:首先昨日的行情属于新闻刺激行情，美联储公布的PPI指数意外下滑导致美元指数走低，从而黄金白银反弹至高点，黄金触及1249.34，白银17.78，从行情走势来看，日内还有再回到1248，甚至更高的1261，但在1261未破之前，不代表金价趋势逆转

但是眼下反弹强劲，一时间1239难以跌破，今天以此为买价，止损1235，看1248、1254、1259、1261

操作思路上方阻力1227.79、1231.69、1237下方支撑1228.6、1218

1. 黄金1239 附近做，止损1235看1248、1254、1259、1261

2. 黄金1277附近做，止损1279看1261、1242

3. 白银17.65附近做，止损17.78看16.77

4. 美加1.1254，止损1.1236，看1.1324 

5. 美日106.5，止损106.8105.39、103.67。

6. 澳元0.8793，止损0.87500.8850、0.9119 

7. 欧元1.2843，止损1.2885看1.2757、1.2688。

8. 英镑1.1.6018 止损1.5951，看1.5853、1.5074.

9. 美瑞0.9381，止损0.93520.9539。 

10. 美元兑人民币6.135，止损6.126.14。 

11. 美指84.69止损84.4585.93。

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