2014年10月15日黄金外汇行情解读

博客时间：7:56:56（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:欧盟取消对俄罗斯的制裁那是早晚的事，不取消还能咋地，等俄罗斯瞪着眼睛用仇恨的目光看待欧盟不成？眼看俄罗斯在亚洲联盟成功，他们岂能失去本属于欧洲的同胞，乌克兰局势只不过是借口，实际上那个因为他们对于俄罗斯根本没有办法。

其实本周的走势也是一个关键，本周可上可下，价格处境令趋势判断非常为难，但仔细从成交量上看，本周虽然价格没有什么浮动，成交量却是大大下降这就找不到支撑价格上行的依据了。而从日线上看，昨晚收盘在1232.65，早上开盘走低，回落1231.67的下方，同时在成交量上，出现增长现象，这给人的理解就是市场资金在加速退出，这样一来1237.98就有可能是本轮的高点，因此1230上方不再交易多单，而是1229上方逢高做空。

操作思路：上方阻力1227.79、1231.69、1237下方支撑1228.6、1218。

1. 黄金1229 上方1232附近做空，止损1235看1228、1224.9、1217.2

2. 白银17.25附近做空，止损17.35看16.77

3. 美加1.1314做多，止损1.1264，看1.1459。

4. 美日107.04做多，止损106.8看107.39、107.52。

5. 澳元0.8688做多，止损0.8650看0.8796。

6. 欧元1.2639做空，止损1.2654看1.2625、1.2532。

7. 英镑1.5928做空 ，止损1.5951，看1.5853、1.5074.

8. 美瑞0.9553做多，止损0.9468看0.9662、0.9750。

9. 美元兑人民币6.135做多，止损6.12看6.14。

10. 美指85.85做多，止损85.29看86.65。