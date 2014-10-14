2014年10月14日黄金外汇行情解读

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本文观点:金价站稳了1230，继续缓慢爬升的脚步，日内继续关注1232的支撑力度，继续逢低做多。

市场分析：【美联储埃文斯：加息时间可能会在2016年初】芝加哥联储主席查尔斯-埃文斯（Charles Evans）周一表示，他还是坚持认为2016年初才是美联储提高利率的可能时间点。

【俄罗斯央行承认保卫卢布战役失败】俄罗斯央行行长伊万娜-纳比乌琳娜（Elvira Nabiullina）周一承认，如果货币市场继续对抗卢布，央行“也不会有办法制止它们”。虽然央行在过去十天时间中花费60亿美元外汇储备试图提振卢布的价值，但是卢布汇率还是在周一的时候继续了兑美元的下跌走势。

【中俄拟开展西线对华供气合作 强化能源伙伴关系】媒体周一文章称，中国和俄罗斯已经通过确认双方经由俄罗斯远东地区进行天然气供应的计划，并确定通过更靠近西部的阿勒泰地区输送天然气的新合约强化了能源关系。

【默克尔发言人称德国将坚持预算平衡目标】德国总理默克尔的发言人斯特芬-塞伯特（Steffen Seibert）周一表示，德国政府没有放弃在2015年实现零公共预算赤字目标的计划。因为坚决要进行财政整顿，而不愿通过投资等措施来促进增长的立场，德国于周末期间的国际货币基金组织年会上被各方越来越被孤立。

【诺奖得主梯若尔呼吁加强银行监管】2014年诺贝尔经济学奖得主让·梯若尔（Jean Tiroler）称，得益于政府支持的银行应面临严格的监管措施。身为法国图卢兹大学经济学教授的梯若尔在今天接受采访时表示：“我们需要强有力的监管规则来阻止银行用纳税人的钱进行赌博。如果它们会被拯救，那么就必须接受监管。”

盘面分析：昨日金价收盘1235.52，尾盘带劲上冲，日线中阳，macd上升，dif与dea保持看多，成交量减少，4小时1237短暂成为阻力，macd在0轴震荡，dif与dea高位震荡。

操作思路：上方阻力1227.79、1231.69、1237、1261.67、1277.54下方支撑1229.6、1218。

1. 亚盘不破1231做多，止损1229看1233、1237、1241.

2. 黄金1241 不破做空，止损1243看1233、1229、1219

3. 白银17.35附近做多，止损17.25看17.95

4. 美加1.1179做多，止损1.1158，看1.1264。

5. 美日106.78做多，止损106.5看107.72。

6. 澳元0.8743做多，止损0.8708看0.8869。

7. 欧元1.2695做多，止损1.2663看1.2766、1.2994。

8. 英镑1.6014做多 ，止损1.5951，看1.6460.

9. 美瑞0.9480做多，止损0.9468看0.9662、0.9750。

10. 美元兑人民币6.135做多，止损6.12看6.14。

11. 美指85.29做多，止损85.01看85.99。