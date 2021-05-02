5.2缠论分析 比特币行情走势，最简单的分析，最明确的买卖点提示，最经典的理论（纯技术派）

缠论分析 比特币行情走势，最简单的分析，最明确的买卖点提示，最经典的理论（纯技术派）

这是缠论里面最简单朴实的语言了，但也有一些专业术语，我尽量的把我的观点表现得单一，清楚。没有一会儿多，一会儿空，或者是当“半仙”，缠论从来不预测，做的是不测而测。







昨日回顾：



昨天读者的评价给我很大的鼓励，再此感谢大家，我也定当用心写出让大家都能读懂的分析，昨天的行情震荡波动，现在开始回调了，也就是说昨天所说的买点没有出现，今天有机会出现。







12小时 缠论解盘



12小时中枢震荡，前面的走势盘整背驰，向下拉回中枢ZD以下，然后回调中，目前来看，这个二卖也是有可能形成的，但现在还没有确定，不用理会，只管做涨，直到2小时走势结束。





2小时 缠论解盘



2小时中枢上移中，等2小时向下一笔结束就可以进场做空，现在的2小时级别是15分钟，不是30分钟，这里注册一下，走势就只有15分钟，就不要死板的认为2小时的次级别是30分钟，如果无法创新高，就要寻机退出，不要参与构建更大级别中枢的这种情况，浪费时间，还可能面临风险。







15分钟 缠论解盘

15分钟向下走势形成，但下跌走势居然连前面一笔都破不了，太弱。不要去干空！

这就相当于空军一个团，干不过多军一个排，所以，我们就要跟着多军干。

强者恒强！









机会总结：

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15分钟向下走势结束，进场做多。



说明一下，15分钟的走势要结束至少要有中枢或者是背离背驰，或者出现第二类买点（最直观的判断方法是MACD从0轴下方，第一次穿越到上方之后的回调站稳）



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