2014年10月8日黄金外汇行情解读

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本文观点:很明显昨天的反弹没有周一的强劲，这或许与周四凌晨会议纪要前的谨慎有关，但是周线既已突破1200，那就是短线的多头短时间内还有运作的空间，不会在1212就此罢休，至少要探索1227、1261这样的阻力，远的不敢讲，1227应该要提防。

市场分析：【IMF下调今明两年全球经济增长预期】国际货币基金组织（IMF）今天发布报告，下调了对今明两年的全球经济增长预期，指出在经济正在复苏的经济体和尚未复苏的经济体中，增长差异已经开始浮现出来。

【德国8月工业产出环比降4% 创5年最大跌幅】据德国经济部周二发布的数据显示，德国工业产出在今年8月份出现大幅下跌，跌幅创出2009年年初金融危机以来的最大幅度。这是德国经济状况恶化担忧的最新证据。

【德国央行行长对欧央行刺激措施提出批评】媒体周二报道称，德国央行行长延斯-魏德曼（Jens Weidmann）对欧洲央行采购私营部门债券的决定提出了批评，同时也表达了对购买政府债券的强烈反对意见，再次强调了在通过更多刺激措施来对抗欧元区经济弱势局面这一决策方向上的犹豫立场。

【美联储杜德利：明年年中加息是合理预期】纽约联储主席威廉-杜德利（William Dudley）周二表示，市场存在的一种共识预期，认为美联储可以从2015年年中的某个时候开始提高短期利率，“在我看来似乎是个合理的看法”。

【日本央行行长承诺长时间内维持经济刺激计划不变】日本央行行长黑田东彦（aruhiko Kuroda）周二强调，他有决心在很长一段时间内维持日本的大规模经济刺激计划不变，但是他也排除了近期扩大经济刺激计划的必要性，他表示尽管有迹象显示日本经济可能陷入温和的衰退之中，但是他们经济前景感到乐观。

盘面分析：昨日的小阳线算是继涨也行，但由于ma26与ma6距离太近上方的空间不大，上方的压力是1219、1227，而支撑ma6则在1202附近，由于日线走的是闭合三角形看多情绪不浓，macd继续上升，dif上穿dea上升支持看多，这样操作就有些郁闷了，再看四小时，处于上升旗形整理中，ma6看多走向，ma26走平macd降低，dif与dea上升，所以亚盘应该是个横盘的走法。

操作思路：上方阻力1227.79、1220.78下方支撑1209.04、1204.08、1187.29、1182。

1. 亚盘不破1219做空，止损1222，看1205、1199、1187。

2. 亚盘盘不破1209做多，止损1203看1219、1227.

3. 欧美不破1227做空，止损1232看1217、1205，

4. 白银17.39附近做空，止损17.57看17.16、17.06、16.73

5. 美加1.1119做多，止损1.1105，看1.1188、1.1227。

6. 美日107.81做多，止损107.75看108.23、108.88。

7. 澳元0.8758做多，止损0.8726看0.8812、0.8883。

8. 欧元1.2661做空，止损1.2698看1.2519。

9. 英镑1.6108做空 ，止损1.6120，看1.5968.

10. 美瑞0.9569做多，止损0.9516看0.9671。

11. 美元兑人民币6.14做空，止损6.15看6.12。

12. 美指85.76做多，止损85.52看86.71。