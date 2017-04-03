宏伟点金：4月3日晚评英国天然气出口暂停，天然气、原油独家策略

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英国天然气出口暂停：

据亚盘时段消息称，由于生产的推迟，英国BACTON SEAL终端的天然气出口已暂停，虽然我们都知道天然气主要来自俄罗斯，但是对于一直处于对峙状态的俄罗斯与欧洲的关系来说，欧洲目前正在寻找新的天然气来源以抗衡俄罗斯对于天然气的控制，而一旦出现这些的出口暂停的消息，天然气价格必然会受到影响。

事实如消息利好一样，天然气亚盘时段高开高走，截止目前为止，再度反弹至上周五的高位3.230附近，鉴于消息面的利好因素来说，日内欧盘时段天然气整体走势预计仍然会保持一个震荡盘升的走势，而上方的主要阻力在关注上周的高点3.250之外，就是本来反弹以来的61.8%的位置3.270附近，所以操作方面仍然以回落做多思路为主。

天然气实时操作策略：

做多策略——回调小时图布林带中轨支撑位3.210美元附近进行多单操作，止损3.180美元，目标3.250到3.270美元，做空策略——反弹阻力位3.270美元附近进行空单操作，止损3.300美元，目标3.230到3.240美元

原油行情技术分析：

技术面看来，小时图可以看出，均线排列向上，MACD有粘合迹象，绿色动能减弱，KDJ向上发散；在四小时线看来，目前布林带又开口向上迹象，K线处于布林带上轨和中轨之间偏下运行，附图上MACD指标处于0轴上方，红色动能减少；日线图上看MA5和MA10金叉向上运行，布林带张口向下运行，K先处于布林带中轨运行，附图MACD指标处于0轴上方，红色动能减量；日线图看已经连续三日收阳，5日均线上穿10日均线金叉运行，短期来看，目前原油上方已经无压力，可直接上看51.50一线，所以本周们继续关注原油的上涨力度做单方面我们关注下方49.5一线的支撑，综合看来，宏伟认为本周原油操作高空低多的思路，上方阻力位在51-51.5，下方支撑位在49.5，然后在49，跌破48将再次看空。宏伟建议回调低位做多为主。上方关注51.5；下方关注49.5。

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宏伟点金薇辛（hwdj168长按可复制）是众多财经门户特约撰稿人、高级分析师评论员。深刻掌握K线、均线等技术指标，对江恩理论，波浪理论，黄金分割等理论有独特理解，有过硬的技术功底及市场预判能力，对白银，天然气原油及外汇、股票等有深入的研究，帮助投资者走出亏损困境！