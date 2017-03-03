稳中求盈：3.3原油操作分析，白银蓄力等爆发

我们不求一天翻仓、更不求一夜暴富，只求稳健盈利、落袋为安，稳健给单，诚信做人！选择不对，努力白费！这不是一句空话！很多投资朋友可能在这个市场浮沉多年，接触了各种不同的分析师账户还是没有有效盈利！这里没有花哨的指标与系统，只有实打实的行情分析与现价喊单！给出每一单必有出处，让每位投资朋友交易的同时做到心中有数，做到“赚的心安理得，即使亏也亏得心中有底。”

原油行情分析：

周三晚间原油库存增加150.1万桶，连续8周增加，这对油价会是比较大的打压，而昨日在短线走高后，迅速下跌，这个油走势的一贯作风，目的是先洗盘，然后再按照消息走，所以在油进场的时候，一定在把握好高低位，不要盲目跟进。由于反弹的不稳定性，后市价格可能会再次下探，但是直接下破低点的可能性会比较小，而实际走势小幅反弹后下探52.67附近，跟上空单策略的朋友也将利润收入囊中。那么明天行情将比较明显，今日的二次下跌是试探低位支撑的可靠性。但是日线出现长上影实体阴柱，这无疑将表明，后市价格将继续试探下方支撑，甚至跌破。另外一点前期所提到的53支撑位已经破位，也验证前期价格假突破，那么近期将走出回落趋势，周五操作上老师建议反弹做空即可。 ‌

3.3原油操作策略：

1、建议52.50美元做多，目标看向53.4美元附近，止损52美元；

2、建议反弹53.5美元做空，止损54，目标看52.6美元；

白银技术面解析：

白银从四小时走势图来看，白银价格仍在区间震荡，虽然金价持续走低，但对银价影响不大，或者说是白银正在蓄力即将暴跌，关键支撑依旧关注18.2美元，阻力仍看18.5美元。K线跌破布林带中轨进一步下行概率较大，MACD指标快慢线缓慢下行，绿色动能柱放量。周线来看，重点关注五日均线强力支撑17.5美元一线，操作上老师建议以低多为主。 ‌

3.3白银操作建议：

1、18.0空单进场，止损0.3美元，目标看向17.6支撑，破位看向17.3美元；

2、17.5一线多单进场。止损0.3美元，目标看向18.4美元。

投资有风险！入市需谨慎

文/稳中求盈