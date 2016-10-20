金价逍遥直上，美国大事添动力

2016/10/20 10:56

技术面：

昨日金价再度多头发力，测试了1272的阻力，最后以1269.17收盘，日收中阳线，macd支持看涨，如下图，金价未来走势比较偏向于多头，但是日内美国总统大选最后一场辩论进行中，包括其他美国多起重大事件，都将影响金价走势，因此金价不排除另外一种走法。

欧元走势如下图，堪称叫绝，标准的技术走法。我们对此可以做出预测未来欧元走向1.09。

英镑昨日的小十字星，可能对多头不利。

日元虽然看空不变，单就日内来看不排除反弹可能

基本面：

"【10月20日(周四)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】1/2

① 08:30 澳大利亚9月季调后失业率

② 09:00 美国两党总统候选人希拉里和特朗普进行第三场总统选举辩论

③ 14:00 德国9月PPI月率、瑞士9月贸易帐

④ 16:00 欧元区8月季调后经常帐

⑤ 16:30 英国9月季调后零售销售月率

⑥ 19:45 欧洲央行宣布利率决议

⑦ 20:30 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会、纽约联储主席杜德利发表讲话

⑧ 20:30 美国至10月15日当周初请失业金人数、美国10月费城联储制造业指数

⑨ 22:00 美国9月谘商会领先指标月率、美国9月成屋销售总数年化

⑩ 22:30 美国至10月14日当周EIA天然气库存

历史回顾：

【美国股市今日收盘情况】

【股市】道琼斯工业平均指数周三收盘上涨41.19点，涨幅0.23%，报18203.13点

【股市】标普500指数周三收盘上涨4.76点，涨幅0.22%，报2144.36点

【股市】纳斯达克指数周三收盘上涨2.54点，涨幅0.05%，报5246.38点

【欧洲股市今日收盘情况】

【股市】欧洲泛欧绩优300指数周三收盘上涨0.35%

【股市】英国富时100指数周三收盘上涨0.3%

【股市】德国DAX指数周三收盘上涨0.2%

【股市】法国CAC 40指数周三收盘上涨0.3%

【股市】西班牙IBEX指数周三收盘上涨0.4%"

今日观点：

综上所述，1260被突破后，上方的阻力力度在渐渐减弱，日内关注1272；欧元日内关注1.0982阻力，激进的可以在此埋伏空单；英镑建议观望比较好；日元还是逢高做空比较稳健。

今日阻力位：

阻力位：黄金1272-1276；欧元1.0982英镑1.2375附近，日元104.12附近；支撑位：黄金1266.66欧元1.0922附近，英镑1.2131附近，日元103.86附近；

1、黄金1273.16不破做空，止损1274.59止盈1271.73、1271.73、1266.66；

2、黄金1266.66不破做多，止损1261.6止盈1271.73、1274.59、1292.4；

3、白银17.73不破做空，止损17.75止盈17.6、17.53；

4、加元1.3127企稳做多，止损1.3088止盈1.3155、1.3278、

5、澳元0.7686跌破 做空，止损0.7731止盈0.7607、0.7528；

6、日元103.6不破做空，止损103.71止盈103.41、103.21、102.35；

7、欧元1.0982不破做空，止损1.0999止盈1.0965、1.0955、1.09099；

8、英镑1.2262企稳做多，止损1.2245止盈1.2292、1.2322、1.2687；

9、瑞郎0.9883跌破 做空，止损0.9943止盈0.9862、0.9804、0.9776；

10、镑日126.46企稳做多，止损126.05止盈127.2、127.94、129.83；

11、欧日113.4企稳做多，止损112.8止盈114.69、115.92；

12、原油51.6不破做空，止损52.14止盈50.64、49.59、47.74；

13美指97.99不破做空，止损98.19止盈97.57、96.94、96.53；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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