金价上升力度不够，阻力难突破

投资李哥

2016/10/19 11:15

技术面：

昨日金价多头果然发力，突破下行趋势线，收出中阳线，这是本周连续两个交易日收阳，价格也站稳1252.57，macd支持看涨，但是小时周期显示1265一带压力沉重，macd疲软，谨防日内回踩做底部确认动作。多单暂时离开或带好保本损，持有观望





。欧元也没有出乎我们所料，日图收中阴线，价格触及前低，但是macd回升，出现背离现象，趋势线发生金叉，日内继续关注1.1008，此位置不破，很难启动欧元升势。小时图与我们昨日做的分析一致，在1.1024附近精确回落，走势依然在下行通道保持良好走势。但是低点没有继续创新，这有提防必要。





英镑虽然昨日我们也看多，但实盘中我们没有交易，实际走势，英镑走得挺复杂，不好交易，不过趋势结果是突破了下行趋势，小时图中价格走势有回踩需求，因此稳健投资者，还是抱观望态度比较好。因为走势复杂的行情你很难赚到钱，太考验你的意志力，我们没有必要耗时耗精力，会空仓绝对是最高的投资境界。





日元顶部结构渐渐清晰，看空观点不变，日内逢高做空思路。

基本面：

"【10月19日(周三) 交易日重要数据及财经事件提醒】

① 10:00 中国国民经济运行情况新闻发布会★★★、中国第三季度GDP年率★★★；

② 16:30 英国9月失业率★★★、英国8月三个月ILO失业率★★；

③ 20:30 美国9月营建许可月率；

④ 20:45 美联储威廉姆斯发表讲话★★；

⑤ 22:00 加拿大央行10月利率决议★★★；

⑥ 22:30 美国10月14日当周EIA原油库存变动★★★；

⑦ 23:15 加拿大央行行长波洛兹发表讲话★★★；

⑧ 次日02:00 美联储发布经济状况褐皮书★★★

历史回顾：

【美国股市昨日收盘情况】

【股市】道琼斯工业平均指数周二收盘上涨73.73点，涨幅0.41%，报18160.13点

【股市】标普500指数周二收盘上涨13.22点，涨幅0.62%，报2139.72点

【股市】纳斯达克指数周二收盘上涨43.50点，涨幅0.84%，报5243.32点

【欧洲股市昨日收盘情况】

【股市】欧洲泛欧绩优300指数周二收盘上涨1.37%

【股市】英国富时100指数周二收盘上涨0.7%

【股市】德国DAX指数周二收盘上涨1.2%

【股市】法国CAC 40指数周二收盘上涨1.3%

【股市】西班牙IBEX指数周二收盘上涨1.2%"

今日观点：

综上所述，1260目前来讲还不算有效突破，趋势需要时间确认，后期看多趋势不改，日内低多思路；欧元短期保持震荡走势观点，短线高抛低吸；英镑突破后正在回踩确认，1.2223附近可以尝试多单止损1.2185下方；日元逢高空就是，无需太多担忧。

今日阻力位：

阻力位：黄金1266.4；欧元1.1008英镑1.2303附近，日元104.12附近；支撑位：黄金1255.28欧元1.0960附近，英镑1.2097附近，日元103.86附近；

1、黄金1264.54不破做空，止损1266.58止盈1260.41、1257.2、1255.38；

2、黄金1257.2不破做多，止损1255.38止盈1260.41、1263.63、1292.4；

3、白银17.67不破做空，止损17.71止盈17.6、17.53；

4、加元1.3088企稳做多，止损1.3076止盈1.3110、1.3132、1.3182；

5、澳元0.7686不破做空，止损0.7731止盈0.7607、0.7528；

6、日元104.12不破做空，止损105.12止盈102.35、100.58；

7、欧元1.1008不破做空，止损1.1023止盈1.0964、1.0933；

8、英镑1.2281跌破做空，止损1.2367止盈1.2230、1.2158、1.2127；

9、瑞郎0.9907不破做空，止损0.9919止盈0.9884、0.9862；

10、镑日127.94不破做空，止损128.36止盈127.2、126.46；

11、欧日114.17企稳做多，止损113.73止盈114.85、115.57；

12、原油50.89不破做空，止损51.25止盈50.24、49.59、47.74；

13美指97.99不破做空，止损98.19止盈97.57、96.94、96.53；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差