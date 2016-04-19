黄金将剑指何方——5、6、7月份黄金市场走势分析

黄金将剑指何方——5.6.7月黄金市场解读

前提：

贵金属市场方面，目前机构对于黄金的走势出现较为明显的分歧，例如花旗在看空黄金，而汇丰则在看多。

如上图所示，花旗银行的分析师认为，黄金市场有一个很明显的威胁在于，头肩顶形态正在形成，预计黄金价格可能会跌至200日均线1141美元/盎司。

然而，汇丰银行则表达了截然相反的观点，以美元定价的黄金正在上升趋势之中，正处于艾略特上升浪的结构之中。由于上涨动能强劲，我们在1260美元/盎司的价位开多仓，止损位设定在1200的位置，初始目标位为1500美元/盎司。

该分析是基于艾略特的波浪理论，认为投资者在牛熊之间会用一种持续的理性的方式思考，在投资者看涨情绪的推动下，价格将会在5个高点和低谷之间波动；最终将推升更高，然后再将价格推低至三次下跌浪。

对于这样的市场行情，很多投资者会认为，为什么花旗与汇丰，会形成打架的局面，这也是最近几日，大家都能够看到的局面，并且，现行的市场中，更多的是对于黄金未来成长的预期。而久居高位不下的黄金，多头蓄力，是日积月久了。但并没有表现出来黄金的继续向上的步伐。

而未来黄金究竟怎么走呢？让我们一起掀开黄金的神秘面孔。

我们一起解读一下汇丰与花旗的观点：1.二者的时间周期不同，如若三个月，五个月的预测对于每一个投资者的真实交易都有用，那么，可以参考，而如若您只是日内，波段，周内交易者，这种预测，一定要分清楚解析的时间段，是一周，一个月，还是一个季度，这是至关重要的一点。2.二者的空间形态给出的不同，汇丰强调的是主上升浪的形成，而花旗则从短时间周期中，强调回调级别的次波浪级的形态。

对不起，这里我想说明的是二者的分析与思考都是正确的。那么我们又应该如何判断？

这里笔者吴鹏，给大家带来了三种方案。分别用了三种颜色进行表示在一个图中。如图所示

蓝色1号方案，即现在呼声最高的，又是最引入人群最多的一种方案，认为短期顶部会形成头肩顶的形态，事实上，如若真形成头肩顶形态，现在这个图形，也并不是最为合理的。也是一个变异的畸形头肩顶形态。而如若换作这种方法，怎么判断其失败与成功。

首先现在肯定不是最为合理的做空点，也需要等待右肩部分，跌破1200才能证明是其成功的。需要一定的等待时间。如若不能跌破，该形态，冒然判断为头肩顶，势必是一种错误的。

绿色2号方案：目前稍有一定经验的朋友，肯定会思考这种2号方案，但是2号方案，已经陷入了绝地，为什么这么说呢，因为2号方案，无论是在4浪中，还是在ABC浪中，那么都会有一定的风险，因为C浪是神出鬼没之浪，可以形容成为，神龙见首不见尾，事实在绿色2号方案中，笔者在1080，1180分别预测抄底，判断上升至1280这么一壮举，当再度回抽至1200那么可见市场的残酷，不是因为谁去交易，谁去预判就能够成功。目前市场说明的因素，有几点，无论是上扬还是震荡，从4小时图与日图，趋势方向并没有进行改变。

红色3号方案：这一方案，从日图与周图，更容易观察 与判断一个上升的引导三角，但是这里虽然这么去做定义，但并不代表这一个上升三角，是有效的。而需要考虑的是突破前高与跌破前低，都是很重要的一环，当然这种方案，也是更多人容易接受的。所以于行情交易中，我也进行了一单的测试：黄金1221挂单长线做多，止损：4美元，目标：1230，1260，1300

以上的一些分析思路与判断，希望能够为投资 者带来一些思路，黎明前的枪声，你无迹可循，但给出自己的分析与思路应对策略。是每一个投资者应该成熟的一面。最后谨代表通汇国际首席分析师，爱客特邀分析师祝大家投资愉快，如若有更多疑问，可留言进行讨论。