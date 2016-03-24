美指继续发力，金价有望回到1200

投资李哥

2016/3/24 13:31

技术面：

"昨日金价跌30多美金，跌幅30%，日线收大阴线，跌势劲猛，ma5与ma10跌穿布林中轨，下轨向下展开，macd继续看空走势，4小时图两根均线继续看空走势，但是macd下行力度有限，再加上日图的布林下轨支撑。但是周图显示离ma10支撑位还有些距离，macd死叉，可以看出，今天走势偏空，但需要谨慎看空，多单更加不适合进场。

欧元昨日收阴线，跌穿了ma10，macd走势看空，下方支撑1.1083。4小时图macd下跌力度有限，需要，既然跌势继续，那就等待机会再来做空好了。

而英镑就直接跌穿了布林中轨，日线收中阴线，macd支持继续看空，4小时图结构与欧元一致。因此交易策略也与欧元一样。"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周三收盘下跌0.13%

【股市】英国富时100指数周三收盘上涨0.12%

【股市】德国DAX指数周三收盘上涨0.41%

【股市】法国CAC 40指数周三收盘下跌0.21%

【股市】西班牙IBEX指数周三收盘下跌0.67%

【股市】道琼斯工业平均指数周三收盘下跌80.43点，跌幅0.46%，报17502.14点

【股市】标普500指数周三收盘下跌13.15点，跌幅0.64%，报2036.65点

【股市】纳斯达克指数周三收盘下跌52.23点，跌幅1.08%，报4769.43点"

今日观点：

综上所述，日内黄金继续看空，但是谨防反弹，有效跌破1219的话，可以继续下看1209、1165上方关注1123、1130、1137阻力。欧元期待1.1208不破再考虑做空，英镑则看1.4128受阻情况，再考虑做空。

今日思路：

阻力位1230.63、1237.18；支撑位1214.76、1209.83、1174.85、1165.8；

1、黄金1219.69跌破做空，止损1230.6止盈1214.76、1209.83、1174.85；

2、黄金1237.18不破做空，止损1242.67止盈1219.69、1214.76、1209.83；

3、白银15.36不破做空，止损15.57止盈14.76、14.60；

4、加元1.3115企稳做多，止损1.292止盈1.3805、1.4495；

5、澳元0.7558不破做空，止损0.7601止盈0.7422、0.7326；

6、日元112.65企稳做多，止损111.78止盈112.9、113.14、

7、欧元1.1208不破做空，止损1.1284止盈1.1083、1.0881；

8、英镑1.4174不破做空，止损1.4288止盈1.3909、1.3835；

9、瑞郎0.9752企稳做多，止损0.9707止盈0.9777、0.9867；

10、镑日159.05不破做空，止损160.52止盈158.43、158.07、157.51；

11、欧日126.08不破做空，止损126.69止盈124.66、131.55；

12、原油40.67不破做空，止损41.98止盈39.12、38.29；

13、磅澳1.8816不破做空，止损1.9107止盈1.8588、1.836；

14、美指95.81企稳做多，止损95.6止盈96.9、98.21；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差