黄金高位盘整

投资李哥

2016/3/21 11:20

技术面：

"上周金价收出十字星，macd回到0轴，两趋势线有望死叉，金价高位1257.48受阻，日图MA5翻穿MA10上方，布林中轨走平，macd放出阳柱，两趋势线金叉，这样一来，日图走势与周图走势就产生了冲突，按照我们一贯的分析方法，那就是震荡，中线级别的震荡！也就是说1283.58是中期高点，近期如有遇见1283附近的点位，都可以做空，而技术图上1257.62上方显示为阻力。

欧元上周突破1.1281，收盘小阳线，macd走势看涨，日图macd走势看空，MA5与MA10结构看涨，那么欧元会是以日线级别作调整，而看涨走势不变。

英镑经过上周的涨势，确立了看张趋势，周图macd看涨，MA5与MA10开始方向转换，日图显示英镑价格企稳1.4439，上周五收的十字阴线只是告诉我们整理需求，macd目前走势偏多，MA5与MA10结构看涨。

"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周五收盘上涨0.29%

【股市】英国富时100指数周五收盘下跌0.1%

【股市】德国DAX指数周五收盘上涨0.7%

【股市】法国CAC 40指数周五收盘上涨0.5%

【股市】西班牙IBEX指数周五收盘下跌1.1%

【股市】道琼斯工业平均指数周五收盘上涨112.86点，涨幅0.65%，报17594.35点

【股市】标普500指数周五收盘上涨8.75点，涨幅0.43%，报2049.34点

【股市】纳斯达克指数周五收盘上涨20.22点，涨幅0.42%，报4795.21点"

今日观点：

综上所述，黄金日内逢高做空，关键1265.79能否突破，如果不能突破就可以空单操作。欧元先是观望，等待1.1284企稳。英镑1.4439不下破做多。

今日思路：

阻力位1283.58、1265.79、1257.62；支撑位1248.17、1230.55、1196.7、1165.59；

1、黄金1265.79不破做空，止损1275.73止盈1248.17、1230.55；

2、黄金1248.17不破做多，止损1246.46止盈1257.26、1265.79；

3、白银15.95不破做空，止损16.28止盈15.36、14.76、14.6；

4、加元1.3115突破做多，止损1.2726止盈1.3805、1.4495；

5、澳元0.7601不破做空，止损0.7757止盈0.7326、0.7050；

6、日元111.08企稳做多，止损110.23止盈112.60、114.12；

7、欧元1.1284企稳做多，止损1.1209止盈1.1341、1.1398；

8、英镑1.4439企稳做多，止损1.4358止盈1.4513、1.4588；

9、瑞郎0.9698不破做空，止损0.9772止盈0.9650、0.9601；

10、镑日161.53不破做空，止损163.05止盈159.4、155.74；

11、欧日126.69不破做空，止损127.27止盈124.66、122.63；

12、原油39.77不破做空，止损42.51止盈34.91、30.04；

13、磅澳1.8874企稳做多，止损1.8432止盈1.9217、1.9657、2.0441；

14、美指95.6不破做空，止损96.05止盈94.86、92.25；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差