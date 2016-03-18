多头趁机偷袭，美元指数跳水

投资李哥

2016/3/18 14:16

技术面：

"昨天的金价走势多头不够给力，但还是站稳了1257.62，这一点是好事，日图macd已经金叉，今天上午向上冲了下，当前基本稳定在1262附近，预计美盘还会有向上动作，不过今天收周线，最终的收盘很重要，周图的macd看起来不是很好，所以要注意，为防万一，本周有多单的特别是1250上方的，都要统统走掉。那么现在的价位我们就不给做多建议了，尽管看多，也为了安全着想，也得空仓。

欧元现在是受到美联储决议的影响和原油的支撑，多头也是很强劲，空头没有机会可以建仓，顺势而为，逢低做多吧，日图各指标看多，4小时图在修正指标，低点的机会还是会有的。

英镑的走势与欧元相似，也就同样的思路操作了。"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周四收盘下跌0.33%

【股市】英国富时100指数周四收盘上涨0.2%

【股市】德国DAX指数周四收盘下跌1.1%

【股市】法国CAC 40指数周四收盘下跌0.7%

【股市】西班牙IBEX指数周四收盘上涨0.4%

【股市】道琼斯工业平均指数周四收盘上涨155.87点，涨幅0.90%，报17481.63点

【股市】标普500指数周四收盘上涨13.47点，涨幅0.66%，报2040.69点

【股市】纳斯达克指数周四收盘上涨11.05点，涨幅0.23%，报4775.02点"

今日观点：

综上所述，黄金看多走势不变，逢低做多，或者观望。欧元与英镑逢低做多。

今日思路：

阻力位1283.58、1257.62；支撑位1241.26、1196.7、1165.59；

1、黄金1257.26企稳做多，止损1247.45止盈1283.58、1309.69；

2、黄金1248.17不破做多，止损1246.46止盈1257.26、1283.58；

3、白银15.78企稳做多，止损15.62止盈15.92、16.07、17.10；

4、加元1.3136不破做空，止损1.3216止盈1.2944、1.2725；

5、澳元0.7561企稳做多，止损0.7504止盈0.7882；

6、日元111.08企稳做多，止损110.23止盈112.60、114.12；

7、欧元1.1284企稳做多，止损1.1209止盈1.1341、1.1398；

8、英镑1.4429企稳做多，止损1.4324止盈1.4502、1.4576；

9、瑞郎0.9698不破做空，止损0.9772止盈0.9650、0.9601；

10、镑日161.53不破做空，止损163.05止盈159.4、155.74；

11、欧日126.69不破做空，止损127.27止盈124.66、122.63；

12、原油39.17企稳做多，止损38.63止盈41.77、50.97；

13、磅澳1.8874企稳做多，止损1.8653止盈1.9293、1.9657；

14、美指94.86不破做空，止损95.6止盈92.25；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差