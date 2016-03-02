美制造数据靓丽，金价受阻回落

投资李哥

2016/3/2 11:39

技术面：

"昨日意外风起，美制造业数据靓丽，金价急速回落，之前曾经探高1248附近，而最后尾盘回落1232.01收盘，最低触及1227.12，日线收中阴线，收盘价企稳于MA10线上方，旗形三角整理没被破坏，macd也渐渐向0轴靠拢，布林口收紧，方向期待指引。4小时中轨走平，价格下破布林中轨和我们系统的分界线，MA5与MA10死叉，macd走势看空。下方支撑1215.42成为今日关键，另有今日美联储GDP公布这将是重磅炸弹，值得关注。

欧元昨日继续下得，德拉吉言论更是打击了市场信心，但是日图macd方向不明朗，只有周线还是继续看空走势，所以建议继续观望，多单尽量不做。

英镑昨日虽有企稳迹象，macd也支持看多，但是MA5阻力没有通过，今天还的继续关注这一个位置，如果破了上方的空间就能找到了。"

基本面：

"【股市】欧洲泛欧绩优300指数周二收盘上涨1.38%

【股市】英国富时100指数周二收盘上涨0.83%

【股市】德国DAX指数周二收盘上涨2.33%

【股市】法国CAC 40指数周二收盘上涨1.16%

【股市】西班牙IBEX指数周二收盘上涨2.2%

【股市】日本股市日经225指数周三开盘上涨1.90%，报16391.48点

【股市】日本东证股价指数周三开盘上涨1.90%，报1325.53点

【股市】韩国首尔综指周三开盘上涨1.44%，报1916.66点

德拉基：欧元区经济前景面临更大下行风险，欧元区通胀继续较预期疲软

北京时间周三(3月2日)凌晨5:30公布美国石油协会(API)公布的数据显示，2月26日当周API原油库存猛增990万桶至5.171亿桶，路透调查的分析师预期增加360万桶，具体数据，美国2月26日当周API原油库存猛增990万桶，预期增加360万桶，前值增加710万桶，美国原油库存意外大幅增加。当周API汽油库存意外减少220万桶，前值增加57万桶，当周API精炼油库存增加273万桶，前值减少27万桶。"

今日观点：

综上所述，金价被打回原形，重新回到1220附近继续整理，有待数据指引，稳健的可以观望，不急于介入，欧元继续观望。英镑继续尝试低多。

今日思路：

阻力位1239.47、1263.19、1286.91；支撑位12215.42、1207.29、1191.44、1155.39；

1、黄金1239.47不破做空，止损1244.29止盈1229.85、1215.42、1207.29

2、黄金1207.29跌破做空，止损1215.42止盈1191.44、1155.39；

3、白银14.74企稳做多，止损14.45止盈15.26、15.78；

4、加元1.3528不破做空，止损1.3752止盈1.3384、1.3241；

5、澳元0.7238突破做多，止损0.718止盈0.7255、0.7271；

6、日元113.85不破做空，止损114.4止盈113.16、112.37、110.70；

7、欧元1.0893不破做空，止损1.1092止盈1.0833、1.0773；

8、英镑1.3926企稳做多，止损1.3743止盈1.4026、1.4251、1.4575；

9、瑞郎0.9995不破做空，止损1.0078止盈0.9848、0.9701；

10、镑日156.94企稳做多，止损152.48止盈164.85、172.76；

11、欧日123.17企稳做多，止损120.94止盈127.14、131.11；

12、原油34.25不破做空，止损35.17止盈32.61、30.96；

13、磅澳1.9416跌破做空，止损1.9565止盈1.9108、

14、美指97.87企稳做多，止损97.53止盈99.32、98.82、100.33；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差