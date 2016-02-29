金价止步不前，等待非农指引

投资李哥

2016/2/29 14:34

技术面：

"上周五金价回收涨幅，回落测试1214，以1221.19收盘，周线收上下影线较长的小阴线，macd逐渐降低，MA5与MA10走势看涨，但上方压力1239.33也较强。日线图近半个月金价在1220附近徘徊，macd在0轴下方，趋势线看空。四小时图布林口收窄，中轨走平，MA5向上，macd筑底。所以今日金价走势先扬后抑。

欧元在上周五的暴跌打击了多头的信心，1.0960失守，MA5与MA10排列看空，macd走势迷离，找不到多头的信心。

英镑也是如此，日图已经1.4013破位原先点燃的星星之火被浇灭，日图尽管macd有筑底形态，但是价格毫无起色。这日久了难免多头会失去信心。"

基本面：

"【股市】道琼斯工业平均指数周五(2月26日)收盘下跌57.32点，跌幅0.34%，报16639.97点；

【股市】标普500指数周五(2月26日)收盘下跌4.2点，跌幅0.22%，报1947.50点；

【股市】纳斯达克指数周五(2月26日)收盘下跌5.4点，跌幅0.42%，报53.43点。

受国家监管层禁止庄股炒作后，沪深两市本周低开直线跳水后持续下滑：

上证综指大跌逾3%，现报2683.51点，直接击穿2700点；

深证成指暴跌4.44%，报9147.73点；

创业板指数重挫5.51%，报1903.8点，再度回到“1”字头,1900点料难以守住"

今日观点：

综上所述，黄金震荡还在继续，1239.47依然是拦路虎，高空低多，短线策略，中线多单持有；欧元关注1.0960不破的话，难改空头走势，先选择观望。英镑有反弹需求，可以先低多操作，如能突破1.4013，持有多单如若不然平仓多单反向操作。

今日思路：

阻力位1239.47、1263.19、1286.91；支撑位1222.84、1191.03、1155.39；

1、黄金1215企稳做多，止损1211.35止盈1232.17、1248.4、1252.95；

2、黄金1239.47不破做空，止损1243止盈1226.19、1215.93、1199.89

3、白银14.82不破做空，止损15.09止盈13.09；

4、加元1.3542不破做空，止损1.363止盈1.3503、1.3373；

5、澳元0.7123不破做多，止损0.7091止盈0.7181、0.7239；

6、日元113.65不破做空，止损113.98止盈112.5、111.35、112.13；

7、欧元1.0969不破做空，止损1.1022止盈1.0909、1.0858；

8、英镑1.3862企稳做多，止损1.3818止盈1.3841、1.3941、1.4019；

9、瑞郎0.9965不破做空，止损1.004止盈0.9831、0.9698；

10、镑日156.94跌破做空，止损158.76止盈154.71、152.48；

11、欧日123.52跌破做空，止损124.43止盈124.44、121.36、120.17；

12、原油33.85不破做空，止损35.78止盈30.43、27.01；

13、磅澳1.9416企稳做多，止损1.9262止盈1.9618、1.9962；

14、美指97.53企稳做多，止损97.3止盈99.32、98.82、100.33；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差