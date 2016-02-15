新年恢复工作了，向大家拜年！

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投资李哥

2016/2/15 14:23

技术面：

"上周五黄金高位震荡回落1233.3收盘，结束了短期金价上冲的趋势，如今中期阻力1239.33得到确认！金价暂时有回测1200-1155的需求。首先第一目标位1200其支撑力度比较薄弱！下方支撑1155.39相对强劲！加上日图MAcd趋势有望死叉，给足了空头的理由。四小时图M5与MA10已经死叉形成，回测中轨1213.53势在必然。macd看空趋势运行中。

欧元周五大幅回落，与周四、周三K线组成顶部结构，macd配合看空。下方支撑1.1076！

英镑暂时还是维持震荡走势，上方阻力1.4602，突破后将形成看涨走势。"

基本面：

"07:50:27日本 四季度 GDP平减指数年率初值 前值：1.8% 预期：1.6%实际值：1.5%利多美元利空日元金银

07:50:00日本 四季度 名义GDP季率初值 前值：0.4% 预期：-0.1%实际值：-0.3%利多美元利空日元金银

07:50:00日本 四季度 实际GDP季率初值 前值：0.3% 预期：-0.2%实际值：-0.4%利多美元利空日元金银

07:50:00日本 四季度 实际GDP年化季率初值 前值：1% 预期：-0.8%实际值：-1.4%利多美元利空日元金银

05:00:00韩国 1月 进口物价指数月率 前值：-1% 预期：-实际值：-1.3%

【股市】道琼斯工业平均指数周五收盘上涨309.75点，涨幅1.98%，报15969.93点

【股市】标普500指数周五收盘上涨35.29点，涨幅1.93%，报1864.37点

【股市】纳斯达克指数周五收盘上69.67涨点，涨幅1.63%，报4336.51点

"

今日观点：

综上所述，今日黄金走势看空，下方目标1200，英镑走势震荡，上方关注1.4602阻力。突破持有多单。欧元看空，阻力1.13097支撑1.1076。

今日思路：

阻力位1239.47、1263.19、1286.91；支撑位1200.49、1155.39、1071.30；

1、黄金1239.47不破做空，止损1246.16止盈1214.53、1185.79、1125.42；

2、黄金1213跌破做空，止损1228止盈1209、1200.49、1190；

3、白银15.83突破做空，止损16.02止盈15.49、15.16、14.97；

4、加元1.3865不破做空，止损1.3907止盈1.3776、1.3610；

5、澳元0.7107企稳做多，止损0.7091止盈0.7212、0.7241、0.7271

6、日元113.29企稳做多，止损112.13止盈114.78、116.32、120.50；

7、欧元1.1259不破做空，止损1.1309止盈1.1076、1.0842；

8、英镑1.4515企稳做多，止损1.4479止盈1.4555、1.4598；

9、瑞郎0.98企稳做多，止损0.9725止盈0.9817、0.9957、1.0190；

10、镑日164.39企稳做多，止损161.47止盈167.4、168.48、173.37；

11、欧日127.57企稳做多，止损126.47止盈129、131.52、132.94；

12、原油30.38企稳做多，止损29.37止盈34.32、35.72；

13、磅澳2.0326跌破做空，止损2.0366止盈2.0068、1.9995；

14、美指95.99企稳做多，止损95.23止盈96.58、97.57；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差