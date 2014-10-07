2014年10月7日黄金外汇行情解读

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本文观点:昨天反弹比较强劲，可以理解和接受在这一块的日线级别的支撑，甚至于陷入1261以下的周线级震荡，但大趋势看空无可否定，日内1204上做多，1227下做空；1201下做空，1182上做多。

市场分析：【美联储9月劳动力市场状况指数上升至2.5】美联储公布报告称，9月份新的劳动力市场状况指数上升至2.5点，相比之下8月份为2点。这是美联储首次对这项指数进行预定发布，该指数是通过对19个劳动力市场变量进行综合编制而成的。2.5点创下今年以来的第二低水平，表明这个月中美国劳动力市场的增长动量发展缓慢。

【欧盟拟驳回法国2015年预算计划】欧盟官员称，欧盟正准备驳回法国政府的2015年预算计划，这将带来一场冲突，而对于为了防止欧元区主权债务危机重现的欧盟新机制来说，这将代表着到一次最大的考验。

【俄罗斯卢布兑美元汇率创下历史新低】俄罗斯卢布兑美元汇率周一进一步下跌，从而引发了有关俄罗斯当局能如何尝试让俄罗斯卢布自由流通，同时又不会带来过高通胀的问题。

【英国央行要求银行业提交投行业务剥离计划】英国央行周一提出计划，在一次危机发生时的银行挤兑中，英国储户至多100万英镑（160万美元）的存款将得到为期六个月的保护。

【希腊预期2015年经济增速2.9% 拟发行新债】随着希腊第二年实现经济增长，希腊政府周五发布预算草案，并表示将在明年发行更多的政府债券，同时公布了其2015年经济增长预期。

盘面分析：昨日金价触底反弹，最高至1208.84，收大阳 k线站上ma6，ma26保持下行，收盘价位于1204之上，macd三根阴线结束下跌，dif反转与dea有望金叉。4小时k线连续5颗阳线收回周五跌幅构成倒三角，ma6反转，ma26走平，那么今日的走法就很关键。首先关注周线阻力1200已被突破，有可能成为支撑，接下来周ma6值1219成为本周阻力。

操作思路：上方阻力1227.79、1223.38、1217.83下方支撑1204.04、1198.5、1187.29、1182。

1. 亚盘不破1217做空，止损1222，看1205、1199、1187。

2. 亚盘盘不破1187做多，止损1185看1205、1217、1227.

3. 欧美不破1227做空，止损1232看1217、1205，

4. 白银17.17附近做多，止损17.01看17.9

5. 美加1.1179做空，止损1.1185，看1.1068。

6. 美日109.44做空，止损109.65看108.23。

7. 澳元0.8806做空，止损0.8826看0.8661。

8. 欧元1.2653做空，止损1.2698看1.2519。

9. 英镑1.6094做空 ，止损1.6120，看1.5968.

10. 美瑞0.9642做空，止损0.9676看0.9517。

11. 美元兑人民币6.16做空，止损6.17看6.12。

12. 美指85.67做多，止损85.52看86.71。