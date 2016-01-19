最近研发EA，耽误写博客了

投资李哥

2016/1/19 16:32

技术面：

"周一金价收倒垂阴线，布林口收窄，MA6下穿MA13，macd结构看震荡，4小时图布林轨道持平，MA6与MA13以及布林中轨纠缠，macd结构看震荡。

欧元日图周一收小阴线，MA6与MA13以及布林中轨缠绕，macd结构震荡，4小时图MA6与MA13以及布林中轨缠绕，布林口收窄，macd结构震荡。

英镑日图走势跌穿下支撑1.4326，MA6、MA13、布林中轨排列看空，macd金叉，4小时图MA6与MA13金叉，macd看多，布林轨道与日图一样强势看空。"

基本面：

"欧洲泛欧绩优300指数周一收盘下跌0.29%，报1293.40点；

英国富时100指数周一收盘下跌0.33%，报5784.80点；

德国DAX指数周一收盘下跌0.30%，报9521.85点；

法国CAC 40指数周一收盘下跌0.49%，报4189.50点；

意大利FTSE MIB指数周一收盘下跌2.70%，报18686.86点；

西班牙IBEX指数周一收盘下跌0.91%，报8466.00点；

葡萄牙PSI 20指数周一收盘下跌3.71%，报4653.56点





"

今日观点：

"综上所述，今日黄金震荡，关键看1080.24能否企稳，MA6线支撑也有一定的意义，要是1087.98一旦突破，那么1080将会受到考验，到时1054.77也许指日可待，相反1087要是下不来，那么后期还会再次探高1105.7所以建议稳健型的朋友还是多观望为好。

欧元则关注1.0847是否能破，也只是个震荡行情，没有介入的意义。

英镑则关注1.4346阻力是否有效，到时候可以在这里做空，继续下看。"

今日思路：

阻力位1094.32、1097.16、1105；支撑位1070.17、1065.46、1051.52；

1、黄金1094.32不破做空，止损1100止盈1084.25、1074.18、1068.5；

2、黄金1088企稳做多，止损1084.28止盈1094.27、1097.16、1100；

3、白银14.06突破做多，止损13.8止盈14.32、14.47、14.99；

4、加元1.441跌破做空，止损1.4801止盈1.4089、1.3718；

5、澳元0.6881企稳做多，止损0.6771止盈0.7076、0.7271、

6、日元117.27企稳做多，止损116.5止盈119.12、120.02

7、欧元1.0847跌破做空，止损1.0953止盈1.0740、

8、英镑1.4346突破做空，止损1.451止盈1.4449、1.4737；

9、瑞郎1.0042企稳做多，止损0.9954止盈1.0123、1.0160；

10、镑日168.44企稳做多，止损164.02止盈174.5、176.28；

11、欧日127.63企稳做多，止损125.92止盈129.88、130.67、131.59；

12、原油29.4企稳做多，止损27.2止盈33.31、37.23；

13、磅澳2.0723不破做空，止损2.0888止盈2.0574、2.0251；

14、美指99.43不破做空，止损99.83止盈98.71、98、97.59；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差