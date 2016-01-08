周四美股重挫，或是黄金迎来艳阳天

投资李哥

2016/1/8 13:33

技术面：

"前日金价突破1079.41后多头士气大增，连续两个交易日收大阳，MACD积极配合多头，MA5线更是笔挺向上，昨日已经上试1110，早间开盘做了个回踩动作，4小时图也证明了这一走势，MACD的趋势线发生死叉，这就是说亚欧盘会对昨天的涨幅做个消化，整理指标。不影响日内继续看多；

欧元昨天也触底反弹，充分体现了日图布林轨道的震荡走势，那么自然，掌柜没有触及，也就存在继续商谈的空间，更何况macd也渐露头角，算是个黎明的报道吧。再看4小时图，1.0914受阻回落，但是MA5与MA10看涨，macd的DIF回落，但会收到MA10或布林中轨的支撑。

英镑这些天连跌之后，有点累了的感觉，似乎1.4610多头有点乘虚而入的意思。这需要一个信息确认的过程，可以轻仓试仓。"

基本面：

"欧洲泛欧绩优300指数周四收盘下跌2.33%，报1359.90点；

英国富时100指数周四收盘下跌2.04%，报5949.24点；

德国DAX指数周四收盘下跌2.15%，报9994.17点；

法国CAC 40指数周四收盘下跌1.67%，报4405.48点；

意大利FTSE MIB指数周四收盘下跌1.1%，报20189.48点；

西班牙IBEX指数周四收盘下跌1.59%，报9051.00点；

葡萄牙PSI 20指数周四收盘下跌0.45%，报5141.24点





周四美股重挫：

道琼斯工业平均指数周四收盘下跌390.63点，跌幅2.31%，报16515.88点；

标普500指数周四收盘下跌47.01点，跌幅2.36%，报1943.25点；

纳斯达克指数周四收盘下跌146.58点，跌幅3.03%，报4689.19点"

今日观点：

综上所述，今日黄金继续看涨，可待回踩1093伺机操作，欧元也待1.0824看情况今天非农，可能会有突破动作，上方关注1.1020，下方关注1.0748。英镑1.4610附近开多单。

今日思路：

阻力位1079.41、1083.34、1087.27；支撑位1070.17、1065.46、1051.52；

1、黄金1093.28企稳做多，止损1088.68止盈1118.95、1125.26；

2、黄金1118.81突破做多，止损1112止盈1125.26、1175.41；

3、白银14.01企稳做多，止损13.97止盈14.31、14.39、14.48；

4、加元1.4021企稳做多，止损1.3948止盈1.4168、1.4310；

5、澳元0.7017企稳做多，止损0.6941止盈0.7152、0.7287；

6、日元118企稳做多，止损116.63止盈119.48、120.43；

7、欧元1.0847企稳做多，止损1.0824止盈1.0914、1.0964、1.1020；

8、英镑1.461企稳做多，止损1.4454止盈1.4724、1.4885；

9、瑞郎1.0016不破做空，止损1.0086止盈0.9822、0.9748；

10、镑日172.46企稳做多，止损169.03止盈175.95、178.54；

11、欧日127.63企稳做多，止损125.92止盈129.88、130.67、131.59；

12、原油32.73企稳做多，止损31.35止盈35.19、37.64；

13、磅澳2.0822不破做空，止损2.0983止盈2.0537、2.0251；

14、美指97.96企稳做多，止损97.63止盈98.54、99.12、99.45；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差