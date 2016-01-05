伊朗才获取消制裁，又生事端

投资李哥

2016/1/5 11:26

技术面：

"昨日沙特与伊朗冲，金价受突避险推动，突破1065.47，刷三周新高1083.34，后由于多头减持，打压金价回落，与1072.94收盘，日线收倒垂阳线，macd产生金叉，布林通道保持平行在没有有效突破1079.4以前，仍属于震荡趋势。4小时周期金价回落受MA10支撑，再度弹起，亚欧盘以看多为主，macd阳性，dif与dea看多走势。均线MA5与MA10看多走势，布林偏多走势。

欧元日图布林口开始放开，MA5与MA10下穿布林中轨，昨日收擀子阴线，macd结构看空。今日1.0811有望突破。

英镑昨日试探新低，突破并收盘1.4725下方，macd看空，均线MA5与MA10看空，布林中轨看空。"

基本面：

"欧洲泛欧绩优300指数周一收盘下跌2.78%，报1397.58点；

英国富时100指数周一收盘下跌2.4%，报6092.50点；

德国DAX指数周一收盘下跌4.30%，报10281.00点；

法国CAC 40指数周一收盘下跌3.27%，报4524.00点；

意大利FTSE MIB指数周一收盘下跌3.20%，报20733.81点；

西班牙IBEX指数周一收盘下跌2.45%，报9310.00点；

葡萄牙PSI 20指数周一收盘下跌1.54%，报5231.14点

道琼斯工业平均指数周一收盘下跌274.28点，跌幅1.57%，报17150.75点；

标普500指数周一收盘下跌31.00点，跌幅1.52%，报2012.94点；

纳斯达克指数周一收盘下跌104.91点，跌幅2.10%，报4902.50点





CFTC持仓报告，截止至2015年12月29日当周：

原油投机性净多头增加3439手合约，至196351手合约；

美元投机性净多头增加208手合约，至33615手合约；

黄金投机性净多头减少7325手合约，至19102手合约；

白银投机性净多头减少2687手合约，至20704手合约；

欧元投机性净空头减少497手合约，至160550手合约；

英镑投机性净空头增加4361手合约，至31022手合约；

瑞郎投机性净多头增加812手合约，至3564手合约；

澳元投机性净空头减少3309手合约，至17545手合约；

纽元投机性净空头减少75手合约，至146手合约；

加元投机性净空头增加4760手合约，至60787手合约；

日元投机性净空头减少13141手合约，至17226手合约





伊朗示威者聚集在沙特驻伊朗使馆附近，焚烧美国和以色列国旗，抗议沙特处决奈米尔。就沙特宣布断交，伊朗副外长阿米尔－阿卜杜拉希安率先做出回应。他经由伊朗国家电视台说，沙特无法通过断绝与伊朗的关系来“掩盖”其处决一名什叶派宗教人士的“大错误”。"

今日观点：

综上所述，今日金价上方关注1079.41，突破可多，不破则空，欧元与英镑继续看空。

今日思路：

阻力位1067.32、1074.76、1078.95、1084.16；支撑位1060.02、1057.93、1052.11；

1、黄金1079.41不破做空，止损1087.27止盈1065.46、1051.52、1043.65；

2、黄金1079.41突破做多，止损1070.46止盈1087.27、1115.16；

3、白银13.86企稳做多，止损13.71止盈14.01、14.31；

4、加元1.3871企稳做多，止损1.3753止盈1.3999、1.4128、1.4310；

5、澳元0.721不破做空，止损0.7255止盈0.7120、0.7069；

6、日元119.22不破做多，止损118.69止盈120.24、121.11、123.00；

7、欧元1.0812跌破做空，止损1.0901止盈1.0780、1.0749、1.0532；

8、英镑1.4725不破做空，止损1.4813止盈1.4662、1.4698、

9、瑞郎1.0031突破做多，止损0.9939止盈1.0062、1.0092、1.0245；

10、镑日175.51不破做多，止损174.95止盈177.49、179.47；

11、欧日129.08企稳做多，止损128.67止盈129.79、130.55、132.03；

12、原油36.81跌破做空，止损37.34止盈35.62、35.29、34.96；

13、磅澳2.0285企稳做多，止损2.0055止盈2.0693、2.1100、2.1215；

14、美指99.06不破做空，止损99.52止盈98.24、97.42、95.31；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差