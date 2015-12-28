美国原油不减产，原油前途仍迷茫

投资李哥

2015/12/28 13:39

技术面：

"上周金价企稳支撑1062.21，周线收小阳，macd金叉，MA5反转，布林通道看空；日图布林通道走平呈震荡趋势，MA5与MA10位于中轨上方，macd回落，上方阻力1084.01；4小时图金价1077.83受阻，macd看空，布林口收窄；

欧元周图MA5与MA10金叉，MAcd结构看涨，布林通道震荡走势；日图布林通道看涨，MA5与MA10结构看涨，macd结构看涨；上方阻力1.1004。

英镑周图上周跌穿1.4928支撑后反弹1.4928受阻，报收十字星阳线，macd结构看空MA5与MA10结构看空，不利通道看空，日图日线收中阳线，MA5线受阻，布林通道看空，macd看涨；4小时1.4929阻力位受阻，macd死叉，布林轨道震荡；"

基本面：

"道琼斯工业平均指数周四收盘下跌51.81点，跌幅0.29%，报17550.80点；

标普500指数周四收盘下跌3.32点，跌幅0.16%，报2060.97点；

纳斯达克指数周四收盘下跌2.22点，跌幅0.04%，报5048.15点

富时泛欧绩优300指数周四收盘下跌0.06%，报1439.94点；

德国DAX 30指数周四收盘上涨2.28%，报10727.64点；

英国富时100指数周四收盘上涨0.22%，报6254.64点；

法国CAC40指数周四收盘下跌6.73点，跌幅0.14%，报4667.80点；

西班牙IBEX35指数周四收盘上涨54.50点，涨幅0.57%，报9695点"

今日观点：

综上所述，黄金望1085兴叹，只差一步之遥，可望不可及，日内关注1077.83，后期看空，欧元面对1.1004也开始犯怂，当心突破不成回落，英镑阴雨绵绵，多头前途渺茫今日继续看空。

今日思路：

阻力位1084.01、1088.68、1093.35、1126.45；支撑位1068.13、1052.11、1047.59、1043.06；

1、黄金1068.13企稳做多，止损1067.1止盈1084.16、1088.68、1093.2；

2、黄金1084.16不破做空，止损1088.68止盈1068.13、1051.32、1047.59；

3、白银14.29不破做空，止损14.47止盈14.03、13.74、13.66；

4、加元1.383企稳做多，止损1.3788止盈1.3871、1.3904、1.3978；

5、澳元0.7239企稳做多，止损0.7202止盈0.7353、0.7383；

6、日元120.46不破做空，止损120.85止盈120.07、119.69、

7、欧元1.1004突破做多，止损1.0911止盈1.1059、1.1113；

8、英镑1.4929遇阻做空，止损1.4959止盈1.4874、1.4820、1.4804；

9、瑞郎0.9844企稳做多，止损0.9785止盈0.9973、1.0056、1.0267；

10、镑日179.49企稳做多，止损178.95止盈181.42、163.34；184.43；

11、欧日131.42企稳做多，止损130.64止盈132.79、134.17、134.95；

12、原油37.81遇阻做空，止损38.43止盈36.70、35.60、34.98；

13、磅澳2.0525突破做多，止损2.044止盈2.0654、2.0827、2.1130；

14、美指96.88不破做空，止损98.3止盈97.55、97.19、96.82；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差