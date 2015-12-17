美联储总算不辜负众人期望

美联储提升联邦基金利率25个基点，至0.25%-0.50%，符合预期，结束了长达7年的零利率政策，同时也是9年来首次加息。

美国联邦公开市场委员会（FOMC）声明：当前状况允许循序渐进加息，维持长期失业率预期在4.9%不变，加息决定为一致决定，现在有合理的信心相信通胀将在中期内升至2%，2015年底联邦基金利率预期中值为0.375%，2016年底联邦基金利率预期中值为1.375%，2017年底联邦基金利率预期中值为2.375%，2018年底联邦基金利率预期中值为3.25%，实际利率路径将取决于经济前景与数据；预计逐步加息有助于经济增长，将仔细关注实际和预期的通胀变化。

FOMC声明：将贴现利率上调至1%，劳动力市场松弛情况自年初减小；经济温和增长，房市好转；货币政策在此次加息后依然宽松，将继续再投资计划直到货币政策政策化一段时间，

FOMC声明：预期2015年GDP增速预期为2.1%，9月预期为2.1%，预期2017年GDP增速预期为2.2%，9月预期为2.2%。预期2016年GDP增速预期为2.4%，9月预期为2.3%，预期2015年核心PCE通胀预期为1.3%，9月预期为1.4%，预期2016年PCE通胀预期为1.6%，9月预期为1.7% ，预期2017年PCE通胀预期为1.9%，9月预期为1.9%

FOMC声明：预期2015年失业率预期为5.0%，预期2016年失业率预期为4.7%，9月预期为4.8%，预期2017年失业率预期为4.7%，9月预期为4.8%，

联邦基金利率期货显示下一次加息大约在2016年7月，纽约联储：大约2万亿美元美国国债适用于隔夜逆回购操作

