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|美联储总算不辜负众人期望
|投资李哥
|2015/12/17 9:48
|技术面：
|昨日日图金价走势显示，日K线为倒垂阳线，金价收盘于布林中轨附近，中轨走平，MA5与MA10下穿布林中轨，上方阻力空间为1084.01，MACD结构看涨，4小时图显示布林中轨走平，MA5与AM10结构看涨，macd结构看涨，上方阻力1076.03,。
欧元昨日在1.1004受阻，日线收倒垂中阴线，MA5与MA10死叉，布林结构看涨，macd结构看空，4小时图显示欧元跌穿1.0886支撑，MA5与MA10结构看空，布林口展开，中轨偏下，macd结构看空，
英镑昨日收中阴线，MA5与MA10死叉下穿布林中轨，布林看空，macd看空，4小时图MA5与MA10看空，macd看空，布林看空。
|基本面：
|美联储提升联邦基金利率25个基点，至0.25%-0.50%，符合预期，结束了长达7年的零利率政策，同时也是9年来首次加息。
美国联邦公开市场委员会（FOMC）声明：当前状况允许循序渐进加息，维持长期失业率预期在4.9%不变，加息决定为一致决定，现在有合理的信心相信通胀将在中期内升至2%，2015年底联邦基金利率预期中值为0.375%，2016年底联邦基金利率预期中值为1.375%，2017年底联邦基金利率预期中值为2.375%，2018年底联邦基金利率预期中值为3.25%，实际利率路径将取决于经济前景与数据；预计逐步加息有助于经济增长，将仔细关注实际和预期的通胀变化。
FOMC声明：将贴现利率上调至1%，劳动力市场松弛情况自年初减小；经济温和增长，房市好转；货币政策在此次加息后依然宽松，将继续再投资计划直到货币政策政策化一段时间，
FOMC声明：预期2015年GDP增速预期为2.1%，9月预期为2.1%，预期2017年GDP增速预期为2.2%，9月预期为2.2%。预期2016年GDP增速预期为2.4%，9月预期为2.3%，预期2015年核心PCE通胀预期为1.3%，9月预期为1.4%，预期2016年PCE通胀预期为1.6%，9月预期为1.7% ，预期2017年PCE通胀预期为1.9%，9月预期为1.9%
FOMC声明：预期2015年失业率预期为5.0%，预期2016年失业率预期为4.7%，9月预期为4.8%，预期2017年失业率预期为4.7%，9月预期为4.8%，
联邦基金利率期货显示下一次加息大约在2016年7月，纽约联储：大约2万亿美元美国国债适用于隔夜逆回购操作
|今日观点：
|综上所述，美联储终于加息了，由于长期的市场对加息的消化，对此市场反应平淡，但总体来说，未来短期内，欧元、英镑、金银走势恐要维持一段时间空头了。
|今日思路：
|阻力位1084.01、1088.68、1093.35、1126.45；支撑位1050.91、1046.24、1041.58；
|1、
|黄金
|1067.46
|企稳
|做多，
|止损
|1066.44
|止盈
|1076.03、
|1080.34、
|1084.01；
|2、
|黄金
|1084.01
|不破
|做空，
|止损
|1093.35
|止盈
|1067.46、
|1050.91、
|1046.24；
|3、
|白银
|14.22
|不破
|做空，
|止损
|14.29
|止盈
|13.96、
|13.7、
|13.62；
|4、
|加元
|1.3735
|企稳
|做多，
|止损
|1.3681
|止盈
|1.3874、
|1.3958、
|1.4002；
|5、
|澳元
|0.7183
|企稳
|做多，
|止损
|0.7133
|止盈
|0.7271、
|0.7360；
|6、
|日元
|122.04
|企稳
|做多，
|止损
|121.72
|止盈
|123.37、
|123.74、
|124.12；
|7、
|欧元
|1.0932
|不破
|做空，
|止损
|1.1004
|止盈
|1.0812、
|1.0619、
|1.0510；
|8、
|英镑
|1.4986
|不破
|做空，
|止损
|1.5027
|止盈
|1.4932、
|1.4856、
|1.4780；
|9、
|瑞郎
|0.9893
|企稳
|做多，
|止损
|0.9844
|止盈
|1.0056、
|1.0267、
|1.0327；
|10、
|镑日
|182.53
|不破
|做多，
|止损
|181.65
|止盈
|184.22、
|185.87、
|186.80；
|11、
|欧日
|133.05
|企稳
|做多，
|止损
|132.11
|止盈
|134.02、
|134.56、
|135.10；
|12、
|原油
|36.28
|不破
|做空，
|止损
|37.82
|止盈
|34.47、
|32.66、
|23.72；
|13、
|磅澳
|2.0877
|不破
|做空，
|止损
|2.1119
|止盈
|2.0777、
|2.0436、
|2.0340；
|13、
|美指
|98.12
|企稳
|做多，
|止损
|97.58
|止盈
|98.86
|100.14、
|100.87；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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