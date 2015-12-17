美联储总算不辜负众人期望
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美联储总算不辜负众人期望

17 十二月 2015, 03:19
weiliang Li
weiliang Li
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美联储总算不辜负众人期望
投资李哥
2015/12/17 9:48
技术面：
昨日日图金价走势显示，日K线为倒垂阳线，金价收盘于布林中轨附近，中轨走平，MA5与MA10下穿布林中轨，上方阻力空间为1084.01，MACD结构看涨，4小时图显示布林中轨走平，MA5与AM10结构看涨，macd结构看涨，上方阻力1076.03,。
欧元昨日在1.1004受阻，日线收倒垂中阴线，MA5与MA10死叉，布林结构看涨，macd结构看空，4小时图显示欧元跌穿1.0886支撑，MA5与MA10结构看空，布林口展开，中轨偏下，macd结构看空，
英镑昨日收中阴线，MA5与MA10死叉下穿布林中轨，布林看空，macd看空，4小时图MA5与MA10看空，macd看空，布林看空。
基本面：
美联储提升联邦基金利率25个基点，至0.25%-0.50%，符合预期，结束了长达7年的零利率政策，同时也是9年来首次加息。
美国联邦公开市场委员会（FOMC）声明：当前状况允许循序渐进加息，维持长期失业率预期在4.9%不变，加息决定为一致决定，现在有合理的信心相信通胀将在中期内升至2%，2015年底联邦基金利率预期中值为0.375%，2016年底联邦基金利率预期中值为1.375%，2017年底联邦基金利率预期中值为2.375%，2018年底联邦基金利率预期中值为3.25%，实际利率路径将取决于经济前景与数据；预计逐步加息有助于经济增长，将仔细关注实际和预期的通胀变化。
FOMC声明：将贴现利率上调至1%，劳动力市场松弛情况自年初减小；经济温和增长，房市好转；货币政策在此次加息后依然宽松，将继续再投资计划直到货币政策政策化一段时间，
FOMC声明：预期2015年GDP增速预期为2.1%，9月预期为2.1%，预期2017年GDP增速预期为2.2%，9月预期为2.2%。预期2016年GDP增速预期为2.4%，9月预期为2.3%，预期2015年核心PCE通胀预期为1.3%，9月预期为1.4%，预期2016年PCE通胀预期为1.6%，9月预期为1.7%　，预期2017年PCE通胀预期为1.9%，9月预期为1.9%
FOMC声明：预期2015年失业率预期为5.0%，预期2016年失业率预期为4.7%，9月预期为4.8%，预期2017年失业率预期为4.7%，9月预期为4.8%，
联邦基金利率期货显示下一次加息大约在2016年7月，纽约联储：大约2万亿美元美国国债适用于隔夜逆回购操作
今日观点：
综上所述，美联储终于加息了，由于长期的市场对加息的消化，对此市场反应平淡，但总体来说，未来短期内，欧元、英镑、金银走势恐要维持一段时间空头了。
今日思路：
阻力位1084.01、1088.68、1093.35、1126.45；支撑位1050.91、1046.24、1041.58；
1、黄金1067.46企稳做多，止损1066.44止盈1076.03、1080.34、1084.01；
2、黄金1084.01不破做空，止损1093.35止盈1067.46、1050.91、1046.24；
3、白银14.22不破做空，止损14.29止盈13.96、13.7、13.62；
4、加元1.3735企稳做多，止损1.3681止盈1.3874、1.3958、1.4002；
5、澳元0.7183企稳做多，止损0.7133止盈0.7271、0.7360；
6、日元122.04企稳做多，止损121.72止盈123.37、123.74、124.12；
7、欧元1.0932不破做空，止损1.1004止盈1.0812、1.0619、1.0510；
8、英镑1.4986不破做空，止损1.5027止盈1.4932、1.4856、1.4780；
9、瑞郎0.9893企稳做多，止损0.9844止盈1.0056、1.0267、1.0327；
10、镑日182.53不破做多，止损181.65止盈184.22、185.87、186.80；
11、欧日133.05企稳做多，止损132.11止盈134.02、134.56、135.10；
12、原油36.28不破做空，止损37.82止盈34.47、32.66、23.72；
13、磅澳2.0877不破做空，止损2.1119止盈2.0777、2.0436、2.0340；
13、美指98.12企稳做多，止损97.58止盈98.86100.14、100.87；
本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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