FED小跑前进，全球空气凝息，你信美联储吗？

来源：原创 作者：投资李哥

投资李哥



2015/12/16 14:02

技术面：

面对美联储加息预期，昨晚黄金做了选择：震荡！日线收出小十字星，今晚凌晨2：00是见证美联储一年多来对市场的许诺！加息，然而你信吗？日图布林中轨走平，MA5和MA10与中轨死叉，macd暂时看空，都说消息行情，指标将失去作用。所以今天无法给出确切的建议。抱歉！你的操作全凭猜测，和运气，如果你不想这么做，那就一切等待明朗了再说吧，这也不失为明智之举，优秀的交易！

基本面：

"美联储调查：金融稳定风险适中；

新兴市场和企业信贷风险上升是美国金融稳定的最大威胁；

全球经济放缓、通胀低迷、美元走强和大宗商品价格疲软削弱了借贷者的偿债能力

道琼斯工业平均指数周二收盘上涨157.61点，涨幅0.91%，报17526.11点；

标普500指数周二收盘上涨21.95点，涨幅1.09%，报2043.89点；

纳斯达克指数周二收盘上涨43.13点，涨幅0.87%，报4995.36点

fed正在以小跑速度前进，今晚会死多少人？如果你不愿意，请躲让一下！"

今日观点：

综上所述，今日等待FED公布！或者洗洗睡。

今日思路：

阻力位1084.01、1088.68、1093.35、1126.45；支撑位1050.91、1046.24、1041.58；

1、黄金1084.01不破做空，止损1093.35止盈1067.46、1050.91、1041.58；

2、黄金1050.91不破做多，止损1041.58止盈1067.46、1084.01、1093.35；

3、白银14.02不破做空，止损14.2止盈13.73、13.62、13.51；

4、加元1.378不破做空，止损1.3884止盈1.3675、1.3450、1.3305；

5、澳元0.7183企稳做多，止损0.7133止盈0.7271、0.7360；

6、日元121.29企稳做多，止损120.71止盈122.04、123.37、123.74；

7、欧元1.1004不破做空，止损1.1094止盈1.0812、1.0619、1.0510；

8、英镑1.5067不破做空，止损1.5118止盈1.4932、1.4856、1.4780；

9、瑞郎0.9844企稳做多，止损0.9725止盈1.0056、1.0267、1.0327；

10、镑日183.53不破做空，止损184.22止盈182.58、181.65、178.34；

11、欧日133企稳做多，止损132.11止盈134.02、134.56、135.10；

12、原油37.06不破做空，止损39.89止盈36.26、34.47、32.66；

13、磅澳2.1008不破做空，止损2.1119止盈2.0777、2.0436、2.0340；

13、美指97.58企稳做多，止损96.86止盈98.76、100.14、100.87；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差



