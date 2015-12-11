FED来临各路众说纷纭，金价大胆下探

来源：原创 作者：投资李哥

投资李哥



2015/12/11 15:32

技术面：

"昨日金价在MA5线受阻，回落震荡于MA5与MA10之间，日线收阴性十字星，早盘受日本宽松影响，金价继续空头发力，跌破1067.46寻求布林低轨1050.9的支撑。日图MA5与MA10以及布林中轨同时发生死叉，macd的dif与dea也在0轴发生死叉，空！空！，

欧元也跌破1.0989，要证明周三的上破是虚破，还的继续破了MA5的支撑，日图MACD结构上看空，4小时MA5已经下穿MA10，并且MACD结构也看空。

英镑周四也收在了1.5167下方，日线呈倒垂阴线，不灵轨道震荡格局，当前价格位于中轨附近，macd开始回落，四小时MA5与MA10高位死叉，macd结构看空。"

基本面：

"道琼斯工业平均指数周四收盘上涨84.92点，涨幅0.49%，报17577.22点；

标普500指数周四收盘上涨4.8点，涨幅0.23%，报2052.42点；

纳斯达克指数周四收盘上涨22.62点，涨幅0.45%，报5045.49点

美国劳工部周四(12月10日)公布的数据显示，美国12月5日当周初请失业金人数上升1.3万，至28.2万，高于预期值的27万和前值26.9万。

美国12月5日当周初请失业金人数升至28.2万，创五个月以来最高水平,上周初请失业金人数虽然继续上升，但已连续第40周低于30万人，为40多年来持续时间最长的一次，由于劳动力市场正在接近充分就业，未来该人数难有更大下降的余地。

就业数据强劲，让市场投资者和分析师们普遍相信，美联储下周将基于经济及就业率的状况，于12月15-16日FOMC会议后宣布加息，结束2008年12月以来的零利率状态。

2007年诺贝尔经济学奖埃里克·马斯金不以为然，认为下周美联储不会加息，因为加息可能危及经济增长，加剧美国收入不平等的现象。"

今日观点：

综上所述，今日金价走势偏空，重点关注MA5线1072.43，英镑走势看空，支撑1.5047，阻力1.5167，欧元1.0989看空，上方止损1.1042下方看1.0803。

今日思路：

阻力位1075.2、1084.01、1088.68、1093.35、1126.45；支撑位1067.46、1050.91；

1、黄金1072.43不破做空，止损1077.23止盈1068.3、1065.78、1063.24；

2、黄金1063.24跌破做空，止损1068.3止盈1050.91、1046.24、1041.58；

3、白银14.13不破做空，止损14.22止盈13.91、13.82、13.73；

4、加元1.3617企稳做多，止损1.3594止盈1.3658、1.3698、1.3984；

5、澳元0.7161不破做空，止损0.7315止盈0.7188、0.7170；

6、日元121.77企稳做多，止损121.64止盈122.26、123.20、123.47；

7、欧元1.0989不破做空，止损1.1094止盈1.0803、1.0733；

8、英镑1.5167不破做空，止损1.5201止盈1.5047、1.4928、

9、瑞郎0.9875不破做多，止损0.9763止盈0.9984、1.0073、1.0271；

10、镑日184.76不破做空，止损185.81止盈183.69、183.36；

11、欧日133.62不破做空，止损134.02止盈132.11、130.19；

12、原油37.23不破做空，止损38.88止盈36.57、34.99；

13、磅澳2.0957不破做空，止损2.0996止盈2.0709、2.0421、2.0340；

13、美指97.91企稳做多，止损97.26止盈98.64、99.05、100.18；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差