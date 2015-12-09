非农过后静待FOMC，不出意外怕出意外

来源：汇股资讯 作者：投资李哥

投资李哥

2015/12/9 12:37

技术面：

"昨日金价在周一回踩后反弹，企稳1067.46一线，均线MA5与MA10看多结构，金价站稳布林中轨，macd结构看多，4小时MA5上穿MA10，结构看多，布林结构看多，macd结构看多，dif与dea金叉。

欧元与黄金走势相似，均线MA5与MA10结构看多，macd结构看多，4小时均线结构与布林结构都看多，macd结构看多。

英镑走势却不看好了，昨天收了根带尾巴的中阴线，均线MA5与MA10结构看空，布林口展开，中轨下压，macd结构看空，4小时英镑在1.4978获得支撑反弹，均线MA5与MA10结构看空，布林轨结构看多，macd结构看多。"

基本面：

"道琼斯工业平均指数收盘下跌161.04点，跌幅0.91%，报17569.47点；

标普500指数收盘下跌13.45点，跌幅0.65%，报2063.62点；

纳斯达克综合指数收盘下跌3.57点，跌幅0.07%，报5098.24点

中国 11月 CPI年率 前值：1.3% 预期：1.4%实际值：1.5%

利空美元09:29:46中国 11月 PPI年率 前值：-5.9% 预期：-6%实际值：-5.9%

上海黄金交易所黄金T+D周三盘初报222.1元/克，跌0.13元，跌幅0.06%；

上海黄金交易所白银T+D周三盘初报3201元/千克，跌3元，跌幅0.09%；

上海黄金交易所国际板合约Au99.99周三盘初报222元/克，跌1.76元，跌幅0.79%；

上海期货交易所黄金主力期货沪金1606周三盘初报224.6元/克，跌0.7元，跌幅0.31%；

上海期货交易所白银主力期货沪银1606周三盘初报3261元/千克，跌20元，跌幅0.61%"

今日观点：

综上所述，今日金价走势偏多，重点关注1070.16支撑力度，欧元1.0877企稳可多止损设在10日均线上，英镑如果1.5055受阻可空，止损1.5114。

今日思路：

阻力位1084.01、1088.68、1093.35、1126.45；支撑位1067.46、1050.91；

1、黄金1084.01不破做空，止损1088.68止盈1076.18、1067.46；

2、黄金1070.16企稳做多，止损1067.46止盈1084.01、1088.68、1093.35；

3、白银14.13企稳做多，止损14.01止盈14.35、14.56、14.62；

4、加元1.3533企稳做多，止损1.3417止盈1.3620、1.3707、1.3913；

5、澳元0.7199企稳做多，止损0.7166止盈0.7273、0.7342、0.7361；

6、日元123.12不破做空，止损123.74止盈122.16、120.90、119.91；

7、欧元1.0877企稳做多，止损1.0769止盈1.1029、1.1392、

8、英镑1.5055不破做空，止损1.5114止盈1.4942、1.4894、1.4780；

9、瑞郎0.9924跌破做空，止损1.0076止盈0.9874、0.9824；

10、镑日185.04不破做空，止损186.05止盈184.04、183.75；

11、欧日133.42企稳做多，止损133.14止盈133.92、134.42；

12、原油39.25不破做空，止损39.99止盈38.15、36.57、34.99；

13、磅澳2.08突破做多，止损2.0658止盈2.0857、2.0914、2.1024；

13、美指98.31不破做空，止损99.14止盈97.91、97.59、97.26；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差