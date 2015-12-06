分析师空前看空下周金价走势

因预计美联储将于本月首次加息，黄金交易员、分析师连续看空下周金价走势，看空程度达到8月以来最低位。

在接受调查的20位黄金交易员及分析师中，6人看涨(30%)，11人看空(55%)，3人看平(15%)。

国际现货黄金11月27日当周累计收涨27.24美元，涨幅2.58%，收报1084.70美元/盎司，最高上探1088.60美元/盎司，最低下探1046.26美元/盎司。

金价周五攀升超过2%，至近三周最高，尽管美国非农就业数据大大提升了美联储本月加息的机率，但并未给美元升势带来很大的帮助。

美国劳工部公布，11月美国非农就业岗位增加21.1万个，9、10两月数据被上修，累积再增加3.5万个。

“就业报告连续第二个月强劲增长，但该数据仅短暂阻碍了黄金升势，因欧元再度走强，以及美元走疲促使金市投资者进一步回补空头，”BMO Capital Markets驻纽约的基本和贵金属交易部董事Tai Wong说。

在美国就业数据，以及消息人士称石油输出国组织(OPEC)决定上调产量上限的报导发布后，美元指数削减涨幅。

金价延续周四的涨势。由于欧洲央行放宽政策的力度远逊于预期，金价昨日从六年低位反弹。

“今日市场上有两个相互矛盾因素：非农就业报告和OPEC决定，它们导致油价下跌，金价攀升。”

黄金在周四已经创造新的五年半低位，一度跌至1046.26美元/盎司。但空头阵营过度臃肿，市场在非农就业报告尘埃落定之后反而情绪得到缓和。而周四欧元大幅上涨，压低美元指数，黄金近期一直与美元指数有负相关关系，此次尽管慢了半拍，但在周末前空头回补的势头中，黄金仍然对美元指数下滑再次做出负相关的反应。

周四欧洲央行如期下调存款利率，德拉基(Mario Draghi)宣布延长QE至2017年3月，扩大资产购买的范围，但是没有增加每个月的购债规模。欧元/美元多头“肆意放纵”，汇价日内飙涨逾400点，最高触及1.0980，刷新四周高位，美元指数承压跌破98关口，令黄金受到一定提振。

但周五的非农表现良好，已经基本将美联储12月会议加息的可能性巩固。长期来看，黄金仍然会继续承压。但耶伦和其他美联储高层也多次强调，加息周期将会渐进性进展，预计加息幅度和速率将会很慢。这也让黄金市场多少情绪得到一些缓解。

加拿大蒙特利尔银行(BMO)分析师Tai Wong表示，“市场目前已经基本接受了12月美联储将会加息的事实，同时也接受了美联储本次加息之后下一次加息可能相当遥远的这一信息。在这一种情绪影响下，黄金市场情绪回升。”

金市的关注焦点仍是美联储12月会议市场普遍预计联储将会升息。升息通常会增加持有黄金的机会成本，从而重压金价。

美联储主席耶伦周三表示，“憧憬”美联储可以升息的那一天，这将是美国经济复苏力度的证明。不过，在事先准备好的发言稿中，耶伦未指明其是否预计12月15至16日的会议上能否确保升息。