非农为加息大开绿灯美元回暖 原油暴跌黄金飙升是闹哪般？

万众瞩目的非农传统大戏终于落下帷幕。周五(12月4日)公布的非农就业报告显示11月新增21.1万人，失业率持稳于2008年4月以来最低水平5.0%。市场人士一致认为，此次非农表现稳健，为美联储在12月加息打开了绿灯。报告出炉之后，美元指数短线拉升至98.46，以欧元为首的非美货币则迅速回落。此外，OPEC会议透露出最新消息称，OPEC将产量目标自3000万桶/日上调至3150万桶/日，美国WTI原油闻讯跌破40美元/桶关口至39.60美元/桶，而现货黄金则意外受到提振飙升至1188.60美元/盎司，涨幅达2.6%，创下4月以来最大盘中涨幅。

非农关键时候超级给力 美联储12月加息料已板上钉钉

美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示，美国11月非农就业人数增加21.1万人，略高于市场预期的增加20.0万人，同时11月失业率持稳于5.0%。

数据显示，美国11月非农就业人数增加21.1万人，预期增加20.0万人，前值增加27.1万人；美国11月份失业率5.0为%，预期为5.0%，前值为5.0%。美国劳工部还将10月非农就业人数修正为增加29.8万人。

同时，美国11月平均每小时工资月率增长0.2%，预期增长0.2%，前值增长0.4%；美国11月平均每小时工资年率上升2.3%，前值为上升2.5%。

美国11月劳动参与率持稳于62.5%，"终于"脱离早前创下的1977年10月以来的最低。

此外，美国11月平均每周工时为34.5小时，预期为34.5小时，前值亦为34.5小时。美国11月劳动参与率为62.5%，前值为62.4%。

数据公布之后，美元指数短线拉升至98.46，刷新日内高位；美元/日元升至123.35的日内高位，欧元/美元跌至1.0855，英镑/美元下挫至1.5079。

美股扩大涨幅，三大主要股指涨幅均达1%。

此外，美债市场也出现反应，短期收益率再次攀升。2年期国债收益率上升2.9个基点至0.987%，创下2010年5月以来的最高水平。10年期美债收益率上涨2.5个基点至2.353%，创近一个月新高，30年期国债收益率升至3.104%。

在有着小非农之称的ADP就业数据、美国挑战者企业裁员等前瞻指标表现强劲的前提下，美国11月非农就业人口不负众望，维持稳健增长的态势。有分析师指出，继10月非农就业人口增幅创下年内新高之后，11月就业人口依然稳健，劳动力可谓可以承受加息，这也为美联储在12月会议上采取行动打开了绿灯。

在今天稳健的非农就业数据出炉之后，CME“美联储观察”最新调查报告显示今年12月加息几率为79%。

路透社评论称，“11月非农就业人口好于预期，且前值被上修，表明美国经济增长具有弹性，此外失业率维持在7年半低位，当前已处于多数美联储官员认为的接近充分就业的水平，更是很大程度上为美联储在12月会议上开启加息进程亮了‘绿灯’。”

素有“美联储通讯社”之称的Hilsenrath在数据发布之后报道称，11月非农数据为12月加息扫清了道路。Hilsenrath指出，美联储官员在9月预计，今年失业率将稳定在5%，这意味着他们的预测目标已经实现，并为他们的下一步铺好了道路。

前太平洋投资管理公司(PIMCO)首席经济学家Mohamed El-erian随后指出，就业报告令美联储(FED)12月“几乎肯定”会加息。

“债券大王”格罗斯(Bill Gross)也在非农报告出炉之后认为，“美联储准备行动了。”

格罗斯表示，“美联储在2016年将进一步加息一或两次，联储将在利率达到2%后停止。下一个周期对企业盈利而言不易。”

富国银行首席经济学家John Silvia对此次非农数据预估较为接近公布数值。Silivia表示：“各个部门就业广泛增加，而这是绝对必要的。就业报告为美联储在12月加息大开绿灯，这表明期货利率将以温和的步伐上调。”

周四，美联储主席耶伦（Janet Yellen）在国会发表证词时表示，就业人数需要至少增加20万人，以保持失业率向下移动。从这个角度来看，新增就业人数已经满足了美联储的目标，劳动力市场也如美联储期待的那样走上轨道。

耶伦在周四重申，10月以来的经济数据符合美联储就业市场改善的预期，12月加息是现实可能的选项。在提前准备好的证词中，耶伦还表示，劳动力市场已接近美联储的充分就业目标，拖累通胀的因素也将在明年消退，暗示美联储将很快启动首次加息。

此外，耶伦在周四的讲话中也暗示，非农只需增10万人，这就可以意味着美国解决了新增劳动力的就业问题。

耶伦在美国国会联合经济委员会听证会的答问环节表示，“如果只是为新进入市场的劳动力提供职位，那么每月需要新增的就业岗位可能低于10万个。若高于这个数字，还将有助于‘吸收’那些失业、对求职失去信心以及退出劳动力市场的人。”

新任费城联储主席哈克日内讲话敦促“尽早”升息。哈克表示，12月升息将降低政策的不确定性，保持经济和通胀在轨道上；推迟升息可能使美联储的信誉度面临风险。哈克指出，随着基本面不断改善，经济逐步接近“正常状态”。他还预计经济将会‘稳步温和’地增长。

本次非农就业录得20万人以上的涨幅，这也意味着美联储12月加息的阻碍基本消除，市场对于联储即将收紧货币政策的预期料将继续升温。

不过，据知名金融博客网站Zerohedge称，11月非农人数大增主要得益于兼职工作人数增加31.9万至610万，这部分人群又被成为非情愿兼职人员。

此外，外媒还援引海外几个交易员称，美国11月非农报告表现“稳定”，并无震惊。相比于昨日德拉基发布会，今日非农的影响力有些令人失望。该非农报告后，美元短线多头需要保持警惕了。

OPEC产量目标未减反增 原油闻讯大跌黄金飙升

据外媒援引OPEC(石油输出国组织)代表的消息称，OPEC将产量目标上调至3150万桶/日，重新加入OPEC的印尼并未包含在上调后的产量上限之内。这一消息也导致原油短线暴跌逾3%至39.60美元/桶。

该消息人士表示，OPEC将产量目标设在每日3150万桶，此前为3000万桶，重新加入OPEC的印尼并未包含在上调后的产量上限之内。

消息公布之后，国际油价全线走低。美国原油期货价格短线回落，汇价自41.70美元/桶附近急挫，刷新日内低位39.60美元/桶。

同时，布伦特原油期货价格42.67美元/桶，西德州中质油在OPEC决定报道之后跌破40美元/桶。

此外，据华尔街日报报道称，OPEC为周五关键会议准备的一份内部文件警告称油价仍将会在短期内承受压力。就算企业减产，原油供应过剩的局面仍将持续。报告显示，如当前石油产量维持在3150万桶/日不变，2016年原油市场供应过剩将达70万桶/日，而此前OPEC预计为180万桶/日。

法国巴黎银行驻伦敦分析师Gareth Lewis-Davies就此指出，OPEC将产出上限上调150万桶/日至3150万桶/日，可能在一定程度上是为伊朗在摆脱核制裁之后恢复石油生产与腾出空间，OPEC产油新增水平几乎相当于伊朗目前的产量，产量上限反应出将伊朗纳入的“现实政治”。

盛宝银行大宗商品策略师Ole Hansen指出，OPEC上调产出目标的决定利空油价，市场原本谨慎地担心OPEC减产的前景、却没能等到那样的结果出现；就目前而言，投资者将注意力转向美国等非OPEC产油国在未来数周乃至数月难以捉摸的减产前景上。

荷兰国际集团（ING）大宗商品策略主管Hamza Khan表示，无论印尼是否包含在OPEC的增产目标里，OPEC最新增产决定都绝对地利空油市，非但导致WTI油价跌破40美元/桶关口，还为ICE布伦特油价跌破40美元/桶关口敞开大门。

在今天稍早时OPEC代表的讲话中，沙特石油部长欧纳密表示，“OPEC愿意与各方展开合作稳定原油市场。”

他指出，“有关沙特将提出减产方案的报导是空穴来风，石油市场将决定价格，明年原油的需求将增长。”

伊拉克石油部长责任透露，2016年伊拉克将每日出口360万桶原油。他表示，“目前谈论合理价格为时过早，合理油价应在70-75美元/桶。”

委内瑞拉石油部长则表示，他提议将原有产量削减至少5%。该官员称，“OPEC日产量必须至少下调150万桶，合理油价应在80美元/桶。”

有意思的是，现货黄金在非农发布之后一度自1070附近下挫至1063.50美元/盎司，但OPEC消息发布之后黄金反弹拉升至1188.60美元/盎司，较隔夜低点反弹40美元，创4月份以来最大盘中涨幅。

黄金在周四已经创造新的五年半低位，一度跌至1046.20美元/盎司。但空头阵营过度臃肿，市场在非农就业报告尘埃落定之后反而情绪得到缓和。而周四欧元大幅上涨，压低美元指数，黄金近期一直与美元指数有负相关关系，此次尽管慢了半拍，但在周末前空头回补的势头中，黄金仍然对美元指数下滑再次做出负相关的反应。

但周五的非农表现良好，已经基本将美联储12月会议加息的可能性巩固。长期来看，黄金仍然会继续承压。但耶伦和其他美联储高层也多次强调，加息周期将会渐进性进展，预计加息幅度和速率将会很慢。这也让黄金市场多少情绪得到一些缓解。

加拿大蒙特利尔银行(BMO)分析师Tai Wong表示，“市场目前已经基本接受了12月美联储将会加息的事实，同时也接受了美联储本次加息之后下一次加息可能相当遥远的这一信息。在这一种情绪影响下，黄金市场情绪回升。”