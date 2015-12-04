德拉基宣布的宽松措施,是在玩忽悠还是他无能？

来源：原创 作者：李哥

德拉基宣布的宽松措施,是在玩忽悠还是他无能？

投资李哥

2015/12/4 16:54

技术面：

"昨日公布数据显示美国失业金人数有所上升，欧央行的决议出人意料，欧元出现飙升，在欧元的影响下，美元暴跌，黄金等贵金属，英镑等货币，以及原油，都出现了一定程度的拉升，日图黄金虽然有所拉升，但仍然1062-1064.47一带的阻力。日线收阳，macd看涨，布林口收窄，4小时图显示12月1日开始高点逐渐降低，即便昨天反弹也没有有效突破下降趋势线，布林中轨走平，macd看空，均线结构反弹。

欧元昨天强势反弹至布林上轨受阻回落，MA5上穿布林上轨，macd结构看涨，4小时图1.0929暂时成为阻力，macd回落，结构看空。

英镑布林收口，中轨下行，均线结构看涨，macd结构看涨，4小时1.5129短暂阻力，下行动力不足，macd结构看空，均线结构看多，布林口张开，结构看涨。"

基本面：

"周四欧洲央行公布了最新的决议和政策声明，德拉基宣布了进一步的宽松措施，令人意外的是欧洲央行本次所采取的进一步宽松措施远不及市场预期的强力。上个月德拉吉曾经讲过12月要加大宽松规模的。欧洲央行管委魏德曼宣称没必要进一步放宽刺激计划。

欧洲央行下调隔夜存款利率10个基点至-0.3%，维持主要再融资利率0.05%，维持隔夜贷款利率0.3%，均符合预期。欧洲央行将QE延长六个月，并扩大购买对象，但该行并未如市场预期的那样扩大QE的购买规模，维持每月购债600亿欧元，这让市场失望。此外，欧洲央行还上调了欧元区的经济增长预期，这对欧元构成支撑。德拉基在会后的声明中对欧洲央行施行的货币政策，经济增长预期、通胀以及未来汇率预期等方面都作出了解答。

苏格兰皇家银行策略师Michael Michaelides表示，欧洲央行与通胀目标出现至少1%差距的时间已经持续25个月，欧洲央行行长德拉基12月份所宣布的任何措施都无法令投资者确信，央行的行动步伐快于发展趋势。花旗集团外汇策略师Josh O'Byrne指出，最近几周的市场期待明显升温，德拉基11月20日讲话后尤其如此，因此欧洲央行的一系列宽松措施到目前为止令人失望；现在，随着欧元兑瑞郎和欧元对瑞典克朗的压力减小，瑞士央行和瑞典央行采取行动的压力显著降低。

道琼斯工业平均指数周四收盘下跌248.84点，跌幅1.4%，报17480.84点

标普500指数周四收盘下跌29.53点，跌幅1.42%，报2049.98点

纳斯达克指数周四收盘下跌85.23点，跌幅1.66%，报5038.00点

11月28日当周初请失业金人数(万人) 前值 26 预期26.9结果 26.9；

11月ISM非制造业PMI 前值 59.1 预期58结果 55.9；"

今日观点：

综上所述，今日非常时间，特殊时间，指标失去意义，操作上依据数据，快进快出猜底尚嫌早，追市不鼓励，一切以超短为主，看情况灵活操作。

今日思路：

阻力位1064.38、1071.41、1077.61、1094.96；支撑位1049.35、1046.24、1043.13；

1、黄金1049.35企稳做多，止损1046.24止盈1053.59、1060.38、1071.41；

2、黄金1060.38不破做空，止损1064.38止盈1049.35、1046.24、1043.13；

3、白银14.1企稳做多，止损13.82止盈14.27、15.08、16.05；

4、加元1.3368不破做空，止损1.3435止盈1.3313、1.3132、1.2897；

5、澳元0.73企稳做多，止损0.7259止盈0.7361、0.7399、0.7532；

6、日元123.12不破做空，止损123.74止盈121.91、120.90、118.68；

7、欧元1.0721不破做多，止损1.0667止盈1.1029、1.1392、

8、英镑1.5137不破做空，止损1.5286止盈1.4942、1.4845、1.4689；

9、瑞郎0.9924不破做多，止损0.9824止盈1.0101、1.0277；

10、镑日184.49不破做多，止损183.43止盈186.38、188.26、

11、欧日133.95不破做空，止损135.01止盈132.06、130.18、

12、原油41.02企稳做多，止损38.58止盈42.68、45.35、49.68；

13、磅澳2.0647不破做空，止损2.0723止盈2.0512、2.0378；

13、美指98.87不破做空，止损100.13止盈96.65、94.43、93.17；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差