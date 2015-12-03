耶伦发话，美联储独立性更有利于美国经济

技术面：



"昨日金价最终没能有效突破1067.86，最后在美国ADP强劲数据的压力下，跌破1053，而后美联储褐皮书公布和耶伦讲话后，耶伦的鸽派言论再度打压金价，使其触及到2010年2月的底部1043附近，技术盘面显示，此次金价中级趋势目标将是973.8附近，日图macd转为看空，均线MA5与MA10结构看空，布林中轨看空。日线布里低轨支撑1042.22，而我们的分析系统目标是1027.2，4小时图显示金价1049.35获得支撑，macd结构反弹，均线MA5与MA10结构看空，布林轨道结构偏空。当前金价收组与MA5一线。

欧元昨天收倒锤子阴线，收盘位于1.0654下方，两根均线保持看空走势，布林结构看空，macd结构看涨。K线结构看空，4小时图线是欧元再度跌穿布林中轨，布林轨道震荡结构，macd看空结构两根均线看空结构。

昨日美国的数据也让英镑多头受伤不浅，一路的阴跌不止，日线收出大阴线，价格跌穿1.4942，亚盘开盘后继续走低，两根均线结构看空，布林结构看空，macd结构看空，4小时图，macd滞跌结构，盘面价格位于支撑位1.4919附近，两根均线看空结构，布林口张开，看空结构。"

基本面：

"道琼斯指数周三收盘下跌157.4点，跌幅0.88%，报17730.95点

标普500指数周三收盘下跌19.93点，跌幅0.95%，报2082.7点

纳斯达克指数周三收盘下跌33.1点，跌幅0.64%，报5123.2点

“美联储通讯社”希尔森拉赫：美联储主席耶伦言论表明她准备在12月加息，不给市场留下意外。

美联储主席耶伦：10月会议以来的数据表明就业市场正在改善，有信心通胀能达到2%目，展望未来美联储可以加息的一天，以此证明经济复苏的力度，经济强劲增长足以继续改善就业市场，美国的财政政策不再拖累经济增速，耶伦称，利率维持在零点过长时间会带来超越目标和金融不稳定等风险，美联储逐渐明白“开放式结尾”的QE更加有效。耶伦强调，美联储跨越党派，对国会负责，“审计美联储”涉及到了美联储的独立性，强烈反对美联储独立性下降，耶伦还强调，美联储需要容纳异议，不需要完全一致

美联储褐皮书：10月初以来大部分地区的经济活动呈现温和增长，就业市场温和收紧，薪资压力稳定增长。

美联储威廉姆斯：我们正越来越接近加息节点，尽早加息有利于加息进程平缓推进。

关于原油方面，欧佩克高级代表称：如果非欧佩克国家不减产，欧佩克就不可能减产"

今日观点：

综上所述，今日金价走势继续反弹空，上方关注1060.38，下方关注1042.38、1027.2，欧元继续震荡做空，同时野地方1.0654的阻力有效性。英镑则1.4942下方直接空，目标可看至1.4894、1.4845等。

今日思路：

阻力位1060.38、1071.41、1077.61、1094.96；支撑位1049.35、1046.24、1043.13；

1、黄金1049.35企稳做多，止损1046.24止盈1053.59、1060.38、1071.41；

2、黄金1060.38不破做空，止损1062.37止盈1049.35、1046.24、1043.13；

3、白银14.02不破做空，止损14.09止盈13.86、13.82、13.77；

4、加元1.3348企稳做空，止损1.3368止盈1.3304、1.3132、1.2897；

5、澳元0.7305企稳做多，止损0.7244止盈0.7341、0.7377、0.7496；

6、日元123.12企稳做多，止损122.94止盈123.74、124.37、124.92；

7、欧元1.0595不破做空，止损1.0654止盈1.0550、1.0446、1.0387；

8、英镑1.4942不破做空，止损1.5008止盈1.4894、1.4845、1.4689；

9、瑞郎1.0233不破做空，止损1.0327止盈1.0135、0.9901；

10、镑日184.49不破做空，止损184.98止盈183.96、183.43、182.14；

11、欧日130.49企稳做多，止损129.65止盈131.33、133.3、136.14；

12、原油41.02不破做空，止损41.7止盈39.80、38.58、36.6；

13、磅澳2.0436不破做空，止损2.0523止盈2.0139、2.0063；

13、美指100.13企稳做多，止损99.5止盈100.42、100.51、1000.59；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差