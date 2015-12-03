全球经济风险守望者大轮换：耶伦交班 德拉吉上岗

不管他是否乐意，德拉吉将成为全球经济新的一线守卫者。

随着美联储主席珍妮特-耶伦准备本月上调美国利率，欧洲央行行长德拉吉成了全球抵御低迷通胀的先锋官。他在周四可能宣布的新一轮货币刺激政策，也许将是为消费者价格带来急需刺激动力的最佳机会。

虽然欧洲央行的职责是为19国组成的欧元区制定货币政策，但它可能会发现其它国家央行在后面亦步亦趋。在通胀压力微乎其微的环境里，虽然美联储即将9年来首次紧缩政策，但欧洲央行及其影响将有助于全球保持宽松的货币政策姿态。

“我们认为，欧洲央行现在接过美联储的旗帜，在全球央行中成为全球经济下行风险的首要‘风险管理者’，”Evercore ISI副董事长Krishna Guha表示。“这是一个影响深远的转变。”

降息

欧洲央行将在法兰克福时间周四13:45发布25人组成的管理委员会作出的利率决策。45分钟之后，德拉吉将举行记者会，可能在会上宣布进一步的政策措施。

根据Eonia期货价格判断，投资者预计欧洲央行有100%可能性会将存款机制利率下调10个基点，从-0.2%降至-0.3%；有81%的可能性下调15个基点。本周公布的彭博调查显示，经济学家一致预计欧洲央行将扩大刺激政策，可能延长或扩大1.1万亿欧元(1.2万亿美元)的债券购买计划。

虽然最近包括就业在内的数据说明欧元区经济在复苏，但Guha认为，在新兴市场不振、地缘政治忧虑升温的情况下，德拉吉正在尽力防止通胀率停留在太低水平。这跟美联储祭出三轮量化宽松以促进美国经济扩张如出一辙。