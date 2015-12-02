麻烦又来了——“潜在加息”两周前 投资者不信美联储了

就在美联储(Federal Reseve)可能做出9年来的首次加息决定之前的两周，投资者似乎失去了对央行的信任……

就在隔夜ISM/PMI数据表现尤其差劲，12月加息的市场预期出现了10月联邦公开市场委员会(FOMC)会议以来最为严重的滑落：

原因可能在于——市场表现和经济实际情况出现了严重背离(标普500指数过分领先于经济预期)：

当前的情况似乎又在重演9月份的“失约”，这次到底会发生什么呢？除了美国国内经济局势之外，全球境遇可能成为更加令美联储头痛的方面。最容易让人想起9月会议情况先兆的是中国股市的表现，上证指数再次出现严重跳水，中国市场的动荡是美联储在9月选择放弃的一大动因：

就在不久前国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德(Christine Lagarde)提出了质疑，这次她再次抨击了美联储的公信力。

有一件事是可以确定的，尽管美联储副主席费希尔(Stan Fischer)不希望“惊动市场”，但看看10年期国债投机性头寸的累积情况，可能稳定的市况很难持久：

美联储最好不要让市场回落，上次全球如此做空美债时，10年期美债收益率从3.96%跌落至2.39%只用了短短3个月时间。