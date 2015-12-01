俄罗斯逐步增加钻探活动 合作减产恐怕很难达成

俄罗斯欧亚钻井公司(Eurasia Drilling Company)周一(11月30日)数据显示，俄罗斯原油企业正在逐步增加钻探活动，为与石油输出国组织(OPEC)之间的长期市场争夺战做好准备。消息人士指出，俄罗斯原油行业可以承受最低35美元/桶的油价。

OPEC将于本周五在维也纳召开政策会议，俄罗斯方面表示，不会参加OPEC本周会议或会前协商，预计12月中与OPEC召开专家级会议。OPEC一直以来坚定地表示，除非非OPEC主要产油国合作，否则OPEC不会实施减产。

俄罗斯欧亚钻井公司是俄罗斯国内最大的陆地钻井服务公司，也是里海最大的深海钻井服务公司，该公司更多数据显示，俄罗斯今年上半年钻井米数较去年同期增加10%，即使油价已在过去一年内下跌过半。

美林美银(Bank of America Merrill Lynch)在近期的一份研究报告中称：“虽然油价持续下跌，但俄罗斯产量依然在稳步增长，这主要得益于卢布贬值导致的生产成本下滑和俄罗斯较轻的税收负担。”即便油价低迷，俄罗斯原油产量依然在今年录得纪录高位，令OPEC感到不安。

由于OPEC主要海湾产油国的货币与美元紧密相连，美元走强和卢布贬值令俄罗斯原油出口获得提振，汇率变化成为了俄罗斯相对于OPEC产油国的一个独特优势。

更多数据显示，俄罗斯钻探活动在过去十年中已经翻倍，年度总钻探米数超过2200万米。

俄罗斯政府官方数据显示，该国石油活跃油井数于2014年达到14.6279万座，而2013年为14.3875万座。而该国水平钻井数量自2005年以来已增长6倍有余。

此外，OPEC方面数据显示，中东地区包括沙特在内的石油活跃油井数在过去一年内也实现增长，而其他地区的油井数则因油价持续走低而下降严重。美国油服公司贝壳休斯(Baker Hughes)最新数据显示，美国石油活跃钻井数在过去一年内减少了1173座，因油价持续下跌。

美林美银分析师指出，多数俄罗斯原油企业的收支平衡点是35美元/桶，而拉美地区生产商的收支平衡点为40至50美元/桶。