外汇交易员迎来最忙碌一周 美元“不成功便成仁”？

外汇交易员迎来了本年度最为忙碌的一周。欧洲央行(ECB)预计将扩大货币刺激，美联储(FED)将在12月15-16日会议前获得数据“拼图”中最为重要的一块——非农就业报告，而美联储主席耶伦本周也将在多个场合发表讲话。

这些事件对于决定美元后市走势至关重要；彭博撰文称，本周对于美元而言是“不成功便成仁”的一周(Make-or-Break Week)。

欧洲央行及美联储政策前景南辕北辙，促使美元攀抵3月以来高位。在今年迄今上涨近10%之后，投资者对于美元后市究竟还能走多远的猜测升温。

衡量美元兑10个主要贸易伙伴国的货币的彭博美元指数交投于2004年12月以来的高点附近。该指标上周五上涨0.5%，而本月迄今上涨2.3%。

追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数上涨0.1%至100.14，此前一度升至100.23的3月16日以来高位。

法国兴业银行(Societe Generale)分析师Kit Juckes上周五发布报告称，从一些指标来看，美元当前被高估。

与此同时，期货市场表明，因有关美联储下月加息的预期升温，交易员继续增加美元看涨押注。

三菱东京日联银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.)外汇策略师Lee Hardman说道：“基于货币政策分歧的交易已经重拾动能，这令投资者重新建立美元多头头寸。非农就业报告应会继续表明，美国就业市场依然在稳健扩张。”

欧元/美元逼近7个月低点，投资者预计12月3日欧洲央行百分百会把存款利率调降10个基点。联邦基金利率期货显示美联储将于12月加息，意味着欧美央行政策差异将进一步扩大。

周一亚市盘中，欧元/美元下跌0.1%至1.0583，11月25日一度跌至1.0566的4月14日以来最低水平。欧元11月累计贬值3.8%，为3月份下跌4.2%以来的最大跌幅。

瑞穗银行(Mizuho Financial Group Inc)首席市场经济学家Daisuke Karakama表示：“欧元卖盘将在欧洲央行会议时达到顶峰，而会议决定出炉后市场膝跳反射式的反应或使欧元跌至1.03美元附近的年内低点，欧元料在明年1-3月触底，但明年对美国加息的预期会更温和，因此欧元反弹几率也将上升。”

澳洲联邦银行(CBA)首席外汇和利率分析师Richard Grace称：“欧洲央行或在周四的会议上宣布放宽货币政策，应促使欧元/美元周线下跌，并对澳元/美元构成拖累。”

美联储主席耶伦(Janet Yellen)将于12月2日在华盛顿经济俱乐部(Economic Club of Washington)发表讲话，随后于12月3日在国会联合经济委员会作证。

周五市场将迎接非农报告的洗礼。接受彭博调查的经济学家的预期中值显示，美国11月非农就业岗位料增加20万，上月曾激增27.1万，为年内最大增幅。

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的数据显示，11月17日当周，对冲基金及其它大型投机客的美元净多头头寸增幅创下三个月来最大。

法兴的Juckes预计，他预计美元买盘将持续至美联储会议前，随后美元有大概率会出现“显著修正”。

汇丰同样对于美元持续走强持怀疑态度。汇丰驻纽元的美国外汇策略主管Daragh Maher说道：“我不确信美元是否会是你的‘黑色星期五’便宜货。买传闻、卖事实。这应会在年底前出现。”

澳洲联储(RBA)及加拿大央行(BOC)本周也将检视利率政策，但两国央行预计将暂且按兵不动。澳元/美元略低于0.72，脱离上周高位0.7283。美元/加元报1.3377，上周五则因油价疲弱而上涨0.7%。

澳大利亚本周将发布一连串经济数据，周三将公布第三季度国内生产总值(GDP)。