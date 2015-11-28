十七大投行研判欧元后市—为何仅一成看跌季度行情？

最新的全球领先投行(或金融机构投行部)欧元中短期预期统计显示，在17家知名机构当中，仅有两家机构看跌欧元/美元未来1个季度的行情，这多少令市场人士感到吃惊。

正如澳新银行(ANZ)所指的那样，从汇价两大驱动因素——收益率和利差预期两方面来看，欧元目前承受着史无前例的短线沉重压力：

德国收益率曲线与欧元/美元走势目前的关联性非常高，且欧美货币政策背离，现阶段依然看空欧元/美元。欧洲央行(ECB)政策宽松预期明显有利于欧元区固定收益市场。短期债券收益率处在纪录低位，中、长期债券收益率一直受到良好支撑。德国收益率曲线(10年期国债与回购利率)和欧元/美元有非常强的关联性。随着收益率曲线趋平，欧元兑美元趋于走弱，这部分反映出欧元区低收益资产投资组合的多元化。

黄-德国收益率曲线走势，蓝-欧/美走势

另一方面，美元对美联储加息的反应对未来政策考量也将很重要。显然美元升值步伐放缓或是美联储所欢迎的。历史行情表现来看，美元对美国加息最初的反应不总是很大，因而关注美元12月的走势对于判断到2016年的中期目标至关重要。



蓝-美指，黄-美指年变化率

美联储加息的同时，欧元区利率为负并不断走低，且欧洲央行加码量化宽松(QE)，这种情况之前闻所未闻。就目前而言，股市表现平稳，波动性指数表现良好。在这种环境下，美元有望维持坚挺。

不过令人感到讽刺的是，该行并没有看若未来3个月欧元/美元的行情，1.0500的预期报价仅略低于现价不到100个点，可能是该行“美元对美国加息最初的反应不总是很大”的判断令该行不至于过于激进。

观察下表可见，澳新银行的观点相对温和，最乐观的大华银行(UOB Group)甚至看涨欧元/美元至1.1300：

即便是最为看空的加拿大皇家银行(RBC)经济研究小组和道明证券(TD Securities)外汇研究小组，也只不过看跌汇价至1.0300。