美联储若加息,美国小型股或受益

经理Margaret Patel周四(11月19日)在一场峰会上称，美联储(Fed)如果加息，则小企业获得的贷款有望增加，进而会提升美国小型股的股价。

Patel指出，利率上升后银行更有可能承担向小企业提供贷款的风险，因为这样的风险也会带来更高的回报。她表示，美联储或在12月份加息。

在谈到美联储可能加息的影响时，Patel回答道，“小企业、初创企业能够借到款将大大受益。如果你让货币成本与风险的关联性提高一点点，则刚好可以让更多的银行愿意提供贷款。但如果利率进一步提高，则可能因为成本上升、影响企业利润而使个人和企业的开支和投资受到打击。”

她表示，小企业获得的贷款增加将有助于美国经济，因为这类企业对美国经济增长贡献良多。

此外Patel预计高收益债券和美国股票明年有望带来5%-8%的回报，而能源行业违约现象有可能增多。

她表示，最佳机会在美国消费类股中。随着下一年来临，消费类股或普遍表现强劲，部分原因在于消费者收入将以约3%-3.5%的速度增加，超过了美国经济约2%的增速。

Patel还称，油价或保持在每桶40-60美元区间，并指出尽管能源企业资本开支下降，原油产出依然居高不下。