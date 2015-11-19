涨不动了？美元只是静待更大利好 小心黄金步铜价暴跌后尘

周四(11月19日)凌晨，美联储(FED)会议纪要不出意料地延续了偏于鹰派的论调，纪要显示支持12月升息的决策者占多数。不过，美元指数并未能够成功突破100大关。欧市盘中，汇价震荡回落至99整数关口附近，之前我们提到了技术背离暗示美元升势或受阻的预期应验。欧元和黄金则展开一波小反弹，晚间美国将公布初请失业金等数据，美元多头稍作休整之后仍大有可为。

美联储纪要“波澜不惊” 美元技术性调整后仍大有可为

北京时间周四凌晨03：00，FOMC(美国联邦公开市场委员会)公布了10月政策会议的会议纪要，内容也基本延续了偏于鹰派的论调。

纪要显示，美联储政策制定者们在10月声明中特别强调12月会议上加息“可能是适宜的”，且多数委员赞同将采取循序渐进的加息路径。

值得注意的是，多数美联储官员表示预计将于年内启动2006年以来的首次加息。与这一预期一致，10月声明中强调了这一信息，委员们特别提及“下次会议”。内部调查反应出美联储在沟通其政策意图方面做得很不够，市场已将首次升息预期推迟至明年。10月声明的措辞使市场预期很快被拉回至今年12月份。

部分FOMC委员表示紧缩政策的必要经济条件已经满足，但仍有一些委员们认为12月会议之前所获得的信息不太可能保证可以加息。

总体来看，纪要对于12月加息的市场预期并没有产生动摇。纪要公布之后，美国利率市场反映12月加息概率仍持稳于66%。

国际知名投行高盛(Goldman Sachs)就认为，美联储10月会议纪要维持12月加息概率。高盛表示，纪要显示，“大部分”决策者感到加息的条件“可能会在下次会议前得到满足”。

该行认为，“虽然FOMC成员们同意在加息前需要获得更多信息。我们预计，强于预期的10月非农就业报告可能已经缓解了上述忧虑，目前FOMC眼下有在下月加息的强烈动力。”

在美联储纪要公布之后，美元指数意外不升反跌，汇价并未能够成功突破100大关。日内欧市盘中，汇价震荡回落至99整数关口附近，最低触及99.12。

技术上看，日图级别中，昨日指出的RSI(相对强弱指标)背离暗示美元升势或受阻的预期应验。但我们也仅仅将其视为是技术性回调而已，汇价休整之后仍将挑战100关口。

从资金流向来看，经过了10月非农以来的一波升势之后，短线的获利盘有兑现的需要，这也是汇价承压的因素之一。

巴克莱(Barclays Plc)驻新加坡的亚洲外汇和利率策略主管Mitul Kotecha称，“我认为当前基本面没有变化，只不过在会议纪要公布后出现了少量获利了结现象，美元轨迹并没有发生任何改变。”

墨尔本IG Ltd首席市场策略师Chris Weston周四在给客户的研报中指出，“似乎讨论点已经由美联储何时升息变为2016年升息几次。”

Weston表示，“在美国/德国公债利差持续扩大的情况下，交易商在12月16日联邦公开市场委员会(FOMC)会议前买入美元，而后在确认升息后卖出美元的可能性似乎升高了。”

大华银行集团(UOB Group)对此解释说，美元在过去一个交易日的行情并没有被加息预期“烧开”，温吞的行情可能是投资者在考虑美联储紧缩周期到底会如何演绎，也可能是会想到过去美元在越是临近加息时点阶段的疲弱历史表现。

欧元罕见得到对冲基金力挺 黄金是否会步铜价惨跌后尘？

美元走势不温不火，欧元和黄金终于得到了“喘息之机”，欧元/美元和现货黄金价格日内双双反弹，欧元还得到了对冲基金的罕见力挺。

新加坡家族理财室VulpesInvestment Management首席执行官Stephen Diggle说，欧元跌势差不多结束，他持有的德国房地产资产将受惠。全球最大私人银行瑞银集团也认同欧元进一步跌幅料将有限。

Diggle表示，“当然，欧元可能会跌至更低，但是我对大幅下跌持质疑态度，尤其是我们没有看到美国经济一路遥遥领先。”

Diggle的观点并非毫无依据，期权交易员一直在减码欧元空单。据彭博汇整的数据，周三欧元的3个月期认沽期权与认购期权溢价从10月26日的1.77个百分点缩小到1.20个百分点。

瑞银集团(UBS)驻新加坡财富管理业务的区域投资长Kelvin Tay也同意Diggle的观点。他表示，如果美联储12月升息，欧洲央行扩大刺激措施，欧元兑美元有可能跌至平价水平，不过有可能是短暂触及。

Tay认为，未来6-12个月内欧元可能最高触及1.1000，主要是因为企业利润增长势将超越美国和日本以外的亚洲地区，欧洲股市或吸引投资人入场。

欧市盘中，欧元/美元一度突破1.0700关口，最高触及1.0713，刷新近三个交易日高位。之后汇价回落至1.0680附近。

“虽然汇价反弹至1.0630上方，但不过是修正行情，上行空间受限于1.0680-0700阻力区域，整体走势依然看空，关键阻力位于1.0750。”

外汇分析师指认为，“欧元/美元接下来可能进一步延伸自1.1713以来的跌势，目标下测1.0461低点。若再度有效跌破该点，则目标剑指0.9947，该水位为汇价自1.3993至1.0461跌幅在1.1713的50%映射位。”

北京时间晚间20：30，欧洲央行(ECB)将公布10月政策会议的会议记录，投资者将关注央行决策者们对于扩大量化宽松和进一步下调利率的态度。

现货黄金日内也小幅反弹，金价于欧市盘中最高触及1079.27美元/盎司，但随后受到5日均线(当前位于1076.55)的压制回撤。

市场分析人士指出，在大宗商品集体走软的大背景之下，黄金或仍将受到强势美元的压制。花旗(Citi)在最新的分析中就指出，大宗商品尚未完全消化美联储12月加息预期的影响。

花旗表示，如果12月初公布的美国11月非农数据继续强劲，那么市场将消化95%的12月加息预期，且美元将上涨更多。应关注包括铜等商品市场，因为这部分市场正处在货币政策周期。

市场对于铜价的悲观预期就可以映射出大宗商品的悲惨境遇。INTL FCStone Inc.分析师Ed Meir在最新的报告中预计，明年铜价可能进一步下跌17%，创下新低。

他悲观地指出，“中国消费量增势停滞或导致铜价再跌去17%，创下历史记录低位，创下新低，从而逼迫那些已“极度惊恐的”生产商进一步减产。”

进入2015年以来，铜价已经累计下跌27%，若再下跌17%，将触及3800美元/吨。中国经济出现二三十年来最慢增速以及美元走强令投资者感到不安。尽管生产商已减产，如嘉能可(Glencore)在非洲减产40万吨，但尚未止住铜价的大跌势头。

黄金是否会步铜价后尘，这也是市场担心的问题。北京时间日内晚间21：30，美国将公布11月费城联储制造业指数和上周季调后初请失业金人数，黄金短线能否扩大反弹或将取决于这两大数据的不表现。