美联储老调重弹，投资人对其失去信心
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美联储老调重弹，投资人对其失去信心

19 十一月 2015, 09:14
weiliang Li
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美联储老调重弹，投资人对其失去信心
投资李哥
2015/11/19 15:21
技术面：
昨日美联储会议纪要态度含糊，金价震荡，日线收出类十字小阳线，1064.14获得支撑反弹，买预期卖事实的投资传统习惯，导致金价早盘重回1078.14，macd日图结构看涨，均线MA5与MA10结构看空，布林通道看空，4小时图macd结构看涨，，MA5与MA10结构看涨，布林中轨走平。
欧元昨日收小阳线，macd看涨，均线MA5与MA10看空，布林中轨看空，4小时图macd结构看涨，ma5与ma10看涨，布林中看空。
英镑日图macd结构看涨，ma5与ma10结构看涨，昨日K线收盘锤子阳线，4小时macd看涨，均线MA5与MA10结构看涨，k线突破1.5250.
基本面：
美联储对于12月加息，仍然是老调重弹，周三的会议纪要显示，美联储对于下月加息仍存分歧，纪要公布称加息决定将取决于数据，纪要承认几乎所有委员都认为需要对劳动市场的强劲程度作出评估，FOMC委员对12月加息持开放态度，除非出现意外情况的冲击，部分委员认为加息条件到12月不大可能达到，两位委员担心措辞修改会发出太强的于12月加息的信号，部分委员认为有理由避免推迟加息，委员小幅下调2015年下半年的GDP增长预期，委员们对中期的GDP增长预期基本不变，FOMC委员指出美国金融系统看似抵御住了全球金融动荡的影响，未出现任何系统性压力的迹象。
美联储卡普兰：经济在一段时间内需要宽松政策，达拉斯联储预计2016年经济增长率为2%-2.5%，美联储对升息可能给新兴市场造成的影响十分敏感，加息时点不如货币政策的环境和立场重要，美联储货币政策将在较长时间内保持宽松，美联储面临的全球形势‘很棘手’，但保持美国利率在近零水准需要付出代价。
今日观点：
综上所述，买预期，卖事实，美联储会议纪要让加息预期破灭，全线外汇反弹，今日金价关注1078.14，升破后可看涨1127.76，也甚至可以也认为底部得到确认，欧元关注1.0712，英镑关注1.5267，今日逢低做多。
今日思路：
阻力位1078.14、1082.49、1127.78、1177.38；支撑位1064.14、1050.15；
1、黄金1078.14突破做多，止损1064.14止盈1082.49、1127.76、1177.38；
2、黄金1078.98不破做空，止损1083.81止盈1064.14、1050.15、1034.04；
3、白银14.28突破做多，止损14.02止盈15.18、16.08；
4、加元1.331不破做空，止损1.3353止盈1.3239、1.32、1.31；
5、澳元0.7118企稳做多，止损0.7055止盈0.7135、0.7198、0.7341；
6、日元123.12跌破做空，止损123.74止盈121.88、120.90、118.68；
7、欧元1.0712突破做多，止损1.0519止盈1.0881、1.1055；
8、英镑1.5267企稳做多，止损1.5209止盈1.5455、1.5508、1.5561；
9、瑞郎1.0137企稳做多，止损1.0083止盈1.0219、1.0330；
10、镑日188.12企稳做多，止损187.3止盈188.94、194.76；
11、欧日131.33企稳做多，止损129.94止盈132.76、133.79、136.24；
12、原油40.79企稳做多，止损39.08止盈41.83、44.08、47.39；
13、磅澳2.1408不破做空，止损2.1606止盈2.1248、2.0890；
13、美指99.53不破做空，止损100.17止盈98.40、97.27、96.95；
本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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