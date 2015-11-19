0
227
|美联储老调重弹，投资人对其失去信心
|投资李哥
|2015/11/19 15:21
|技术面：
|昨日美联储会议纪要态度含糊，金价震荡，日线收出类十字小阳线，1064.14获得支撑反弹，买预期卖事实的投资传统习惯，导致金价早盘重回1078.14，macd日图结构看涨，均线MA5与MA10结构看空，布林通道看空，4小时图macd结构看涨，，MA5与MA10结构看涨，布林中轨走平。
欧元昨日收小阳线，macd看涨，均线MA5与MA10看空，布林中轨看空，4小时图macd结构看涨，ma5与ma10看涨，布林中看空。
英镑日图macd结构看涨，ma5与ma10结构看涨，昨日K线收盘锤子阳线，4小时macd看涨，均线MA5与MA10结构看涨，k线突破1.5250.
|基本面：
|美联储对于12月加息，仍然是老调重弹，周三的会议纪要显示，美联储对于下月加息仍存分歧，纪要公布称加息决定将取决于数据，纪要承认几乎所有委员都认为需要对劳动市场的强劲程度作出评估，FOMC委员对12月加息持开放态度，除非出现意外情况的冲击，部分委员认为加息条件到12月不大可能达到，两位委员担心措辞修改会发出太强的于12月加息的信号，部分委员认为有理由避免推迟加息，委员小幅下调2015年下半年的GDP增长预期，委员们对中期的GDP增长预期基本不变，FOMC委员指出美国金融系统看似抵御住了全球金融动荡的影响，未出现任何系统性压力的迹象。
美联储卡普兰：经济在一段时间内需要宽松政策，达拉斯联储预计2016年经济增长率为2%-2.5%，美联储对升息可能给新兴市场造成的影响十分敏感，加息时点不如货币政策的环境和立场重要，美联储货币政策将在较长时间内保持宽松，美联储面临的全球形势‘很棘手’，但保持美国利率在近零水准需要付出代价。
|今日观点：
|综上所述，买预期，卖事实，美联储会议纪要让加息预期破灭，全线外汇反弹，今日金价关注1078.14，升破后可看涨1127.76，也甚至可以也认为底部得到确认，欧元关注1.0712，英镑关注1.5267，今日逢低做多。
|今日思路：
|阻力位1078.14、1082.49、1127.78、1177.38；支撑位1064.14、1050.15；
|1、
|黄金
|1078.14
|突破
|做多，
|止损
|1064.14
|止盈
|1082.49、
|1127.76、
|1177.38；
|2、
|黄金
|1078.98
|不破
|做空，
|止损
|1083.81
|止盈
|1064.14、
|1050.15、
|1034.04；
|3、
|白银
|14.28
|突破
|做多，
|止损
|14.02
|止盈
|15.18、
|16.08；
|4、
|加元
|1.331
|不破
|做空，
|止损
|1.3353
|止盈
|1.3239、
|1.32、
|1.31；
|5、
|澳元
|0.7118
|企稳
|做多，
|止损
|0.7055
|止盈
|0.7135、
|0.7198、
|0.7341；
|6、
|日元
|123.12
|跌破
|做空，
|止损
|123.74
|止盈
|121.88、
|120.90、
|118.68；
|7、
|欧元
|1.0712
|突破
|做多，
|止损
|1.0519
|止盈
|1.0881、
|1.1055；
|8、
|英镑
|1.5267
|企稳
|做多，
|止损
|1.5209
|止盈
|1.5455、
|1.5508、
|1.5561；
|9、
|瑞郎
|1.0137
|企稳
|做多，
|止损
|1.0083
|止盈
|1.0219、
|1.0330；
|10、
|镑日
|188.12
|企稳
|做多，
|止损
|187.3
|止盈
|188.94、
|194.76；
|11、
|欧日
|131.33
|企稳
|做多，
|止损
|129.94
|止盈
|132.76、
|133.79、
|136.24；
|12、
|原油
|40.79
|企稳
|做多，
|止损
|39.08
|止盈
|41.83、
|44.08、
|47.39；
|13、
|磅澳
|2.1408
|不破
|做空，
|止损
|2.1606
|止盈
|2.1248、
|2.0890；
|13、
|美指
|99.53
|不破
|做空，
|止损
|100.17
|止盈
|98.40、
|97.27、
|96.95；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
|开户链接：https://www.exness.com/a/7024339