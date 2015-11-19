美联储老调重弹，投资人对其失去信心

美联储对于12月加息，仍然是老调重弹，周三的会议纪要显示，美联储对于下月加息仍存分歧，纪要公布称加息决定将取决于数据，纪要承认几乎所有委员都认为需要对劳动市场的强劲程度作出评估，FOMC委员对12月加息持开放态度，除非出现意外情况的冲击，部分委员认为加息条件到12月不大可能达到，两位委员担心措辞修改会发出太强的于12月加息的信号，部分委员认为有理由避免推迟加息，委员小幅下调2015年下半年的GDP增长预期，委员们对中期的GDP增长预期基本不变，FOMC委员指出美国金融系统看似抵御住了全球金融动荡的影响，未出现任何系统性压力的迹象。

美联储卡普兰：经济在一段时间内需要宽松政策，达拉斯联储预计2016年经济增长率为2%-2.5%，美联储对升息可能给新兴市场造成的影响十分敏感，加息时点不如货币政策的环境和立场重要，美联储货币政策将在较长时间内保持宽松，美联储面临的全球形势‘很棘手’，但保持美国利率在近零水准需要付出代价。