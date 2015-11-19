巴黎恐袭案后黑客组织向IS宣战 比特币亦被“盯上”

2015年11月13日晚，法国巴黎市发生的一系列恐怖袭击事件震惊了全球，伊斯兰国(IS)宣称此次恐怖袭击是他们所为，这令该组织成为“众矢之的”，甚至连黑客组织都不愿放过他们。

国际黑客组织“匿名者”在推特上发文称，已经侵入并清理了超过5,500个与伊斯兰国有关的社交媒体账户。在上周五的巴黎恐怖袭击事件发生后，“匿名者”就向其宣战，称将追查该极端组织成员。

在今年1月巴黎《查理周刊》和犹太熟食店受到袭击后，“匿名者”也发起了类似的黑客行动，关闭了数百个社交媒体账号。

参加此次名为#OpParis行动的黑客周一通过推特表示，他们已经在社交网络上关闭了数千个IS的账户。同时，“匿名者”还指导其支持者如何识别并清理相关账户。

与此同时，法国也针对IS的大本营Raqqa展开空袭。“匿名者”的言论与法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)的表态可谓不谋而合，瓦尔斯周一接受电台采访时表示“我们会从各个领域采取行动，摧毁IS。”

比特币被“盯上”

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周三(11月18日)报导称，七国集团(G7)计划加强对比特币等数字货币的监管，怀疑IS在利用比特币秘密转移资金。

《明镜》周刊称，在土耳其的二十国(G20)峰会期间，震惊于上周巴黎恐袭事件的G7财长于周一的一次非正式会议上讨论了对金融科技公司的监管。

德国财政部拒绝对此消息置评，称G7部长级会议是保密的。

提供诸如比特币这类数字或“虚拟”货币的金融服务是基于软件，操作范围经常跨越国境，安全部门对此“鞭长莫及”。