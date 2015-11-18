原油打压金价，空头没完没了
交易策略

原油打压金价，空头没完没了

18 十一月 2015, 11:54
weiliang Li
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原油打压金价，空头没完没了
投资李哥
2015/11/18 18:10
技术面：
昨日受原油打压，金价再次刷新低1064.14，虽然试图反弹，最终收盘1069.19，日线收大阴线，macd结构看多，均线MA5与MA10结构看空，布林通道结构看空。4小时图显示金价在1067.88获得支撑，macd结构看多，均线MA5与MA10结构看KONG ,布林结构看空。日内金价有反弹1081.05的需求，但不改看空走势。
欧元自打跌穿1.0724以后，连续下探，刷新低1.0629，macd结构看多，均线MA5与MA10结构看空，布林结构看空；4小时图获得1.0651支撑，macd结构看涨，均线MA5与MA10看涨，布林结构偏空震荡；
英镑日图企稳MA10，收阳线，macd结构看涨，均线MA5与MA10结构看涨，布林通道看空，4小时图布林通道震荡，均线结构震荡，macd看涨，日内英镑看涨；
基本面：
道琼斯工业平均指数周二收盘上涨5.32点，涨幅0.03%，报17488.33点
标普500指数周二收盘上涨2.56点，涨幅0.12%，报2050.63点
纳斯达克指数周二收盘上涨1.22点，涨幅0.02%，报4985.83点
美国石油学会：美国至11月13日当周API库欣地区原油库存增加130万桶
美国白宫官员与34位美国州长就难民计划通话，表明总统奥巴马的“顶级优先任务是美国人民的安全”；
即便美国接受包括叙利亚在内的更多的难民，那些到访美国的游客也将经受最为严苛的筛选和安全审查
今日观点：
综上所述，日内黄金有反弹需求，但依然偏向看空，关注1078.93阻力，短线可低多欧元关注1.0724阻力，不破可做空。英镑1.5219企稳可做多。
今日思路：
阻力位1086.86、1132.71、1178.47；支撑位1074.04、1061.13、969.61；
1、黄金1069.89企稳做多，止损1064.14止盈1074.77、1081.05、1094.25；
2、黄金1078.98不破做空，止损1083.81止盈1067.86、1060.42、1034.04；
3、白银14.34不破做空，止损14.43止盈14.10、13.88；
4、加元1.331企稳做空，止损1.3353止盈1.3239、1.32、1.31；
5、澳元0.7109企稳做多，止损0.7055止盈0.7135、0.7198、0.7341；
6、日元122.98企稳做多，止损121.59止盈123.59、124.20、124.83；
7、欧元1.0651不破做多，止损1.0607止盈1.0729、1.0807、
8、英镑1.5221企稳做多，止损1.5186止盈1.5267、1.5455、1.5561；
9、瑞郎1.0096企稳做多，止损1.0073止盈1.0173、1.0368、
10、镑日187.3企稳做多，止损186.72止盈188.12、188.94、194.76；
11、欧日131.33企稳做多，止损129.94止盈132.76、133.79、136.24；
12、原油40.92企稳做多，止损39.1止盈42.6、44.16、47.39；
13、磅澳2.1248不破做多，止损2.1088止盈2.1606、2.1707、2.1808；
13、美指99.18企稳做多，止损98.05止盈99.82、100.95、101.51；
本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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