0
344
|原油打压金价，空头没完没了
|投资李哥
|2015/11/18 18:10
|技术面：
|昨日受原油打压，金价再次刷新低1064.14，虽然试图反弹，最终收盘1069.19，日线收大阴线，macd结构看多，均线MA5与MA10结构看空，布林通道结构看空。4小时图显示金价在1067.88获得支撑，macd结构看多，均线MA5与MA10结构看KONG ,布林结构看空。日内金价有反弹1081.05的需求，但不改看空走势。
欧元自打跌穿1.0724以后，连续下探，刷新低1.0629，macd结构看多，均线MA5与MA10结构看空，布林结构看空；4小时图获得1.0651支撑，macd结构看涨，均线MA5与MA10看涨，布林结构偏空震荡；
英镑日图企稳MA10，收阳线，macd结构看涨，均线MA5与MA10结构看涨，布林通道看空，4小时图布林通道震荡，均线结构震荡，macd看涨，日内英镑看涨；
|基本面：
|道琼斯工业平均指数周二收盘上涨5.32点，涨幅0.03%，报17488.33点
标普500指数周二收盘上涨2.56点，涨幅0.12%，报2050.63点
纳斯达克指数周二收盘上涨1.22点，涨幅0.02%，报4985.83点
美国石油学会：美国至11月13日当周API库欣地区原油库存增加130万桶
美国白宫官员与34位美国州长就难民计划通话，表明总统奥巴马的“顶级优先任务是美国人民的安全”；
即便美国接受包括叙利亚在内的更多的难民，那些到访美国的游客也将经受最为严苛的筛选和安全审查
|今日观点：
|综上所述，日内黄金有反弹需求，但依然偏向看空，关注1078.93阻力，短线可低多欧元关注1.0724阻力，不破可做空。英镑1.5219企稳可做多。
|今日思路：
|阻力位1086.86、1132.71、1178.47；支撑位1074.04、1061.13、969.61；
|1、
|黄金
|1069.89
|企稳
|做多，
|止损
|1064.14
|止盈
|1074.77、
|1081.05、
|1094.25；
|2、
|黄金
|1078.98
|不破
|做空，
|止损
|1083.81
|止盈
|1067.86、
|1060.42、
|1034.04；
|3、
|白银
|14.34
|不破
|做空，
|止损
|14.43
|止盈
|14.10、
|13.88；
|4、
|加元
|1.331
|企稳
|做空，
|止损
|1.3353
|止盈
|1.3239、
|1.32、
|1.31；
|5、
|澳元
|0.7109
|企稳
|做多，
|止损
|0.7055
|止盈
|0.7135、
|0.7198、
|0.7341；
|6、
|日元
|122.98
|企稳
|做多，
|止损
|121.59
|止盈
|123.59、
|124.20、
|124.83；
|7、
|欧元
|1.0651
|不破
|做多，
|止损
|1.0607
|止盈
|1.0729、
|1.0807、
|8、
|英镑
|1.5221
|企稳
|做多，
|止损
|1.5186
|止盈
|1.5267、
|1.5455、
|1.5561；
|9、
|瑞郎
|1.0096
|企稳
|做多，
|止损
|1.0073
|止盈
|1.0173、
|1.0368、
|10、
|镑日
|187.3
|企稳
|做多，
|止损
|186.72
|止盈
|188.12、
|188.94、
|194.76；
|11、
|欧日
|131.33
|企稳
|做多，
|止损
|129.94
|止盈
|132.76、
|133.79、
|136.24；
|12、
|原油
|40.92
|企稳
|做多，
|止损
|39.1
|止盈
|42.6、
|44.16、
|47.39；
|13、
|磅澳
|2.1248
|不破
|做多，
|止损
|2.1088
|止盈
|2.1606、
|2.1707、
|2.1808；
|13、
|美指
|99.18
|企稳
|做多，
|止损
|98.05
|止盈
|99.82、
|100.95、
|101.51；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
|开户链接：https://www.exness.com/a/7024339