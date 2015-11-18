原油打压金价，空头没完没了

昨日受原油打压，金价再次刷新低1064.14，虽然试图反弹，最终收盘1069.19，日线收大阴线，macd结构看多，均线MA5与MA10结构看空，布林通道结构看空。4小时图显示金价在1067.88获得支撑，macd结构看多，均线MA5与MA10结构看KONG ,布林结构看空。日内金价有反弹1081.05的需求，但不改看空走势。

欧元自打跌穿1.0724以后，连续下探，刷新低1.0629，macd结构看多，均线MA5与MA10结构看空，布林结构看空；4小时图获得1.0651支撑，macd结构看涨，均线MA5与MA10看涨，布林结构偏空震荡；

英镑日图企稳MA10，收阳线，macd结构看涨，均线MA5与MA10结构看涨，布林通道看空，4小时图布林通道震荡，均线结构震荡，macd看涨，日内英镑看涨；