旧伤未愈又添新疤？一种不祥预感正在外汇市场蔓延

随着美联储(FED)准备上调维持在接近零近七年的利率，一种“不祥”的预感正在外汇与货币市场蔓延开来。美联储下次会议前有欧洲央行(ECB)12月3日的政策决议、后有年底市场流动下降，在此情况下投资者面临新一轮市场动荡风险。

外汇波动率指标显示，交易员对价格波动程度急剧飙升的可能性比过去两年任何时候都更加警惕。与此同时，投资者对于美元需求极其浓厚，以至于在融资市场用欧元、英镑和日元兑换美元的成本接近至少2012年以来最高水平。

澳洲联储(RBA)助理主席德贝尔(Guy Debelle)等人早就警告称，假如在年底交易员资金受限的时候美联储推出新政策工具，则市场波动性将攀升。

Macro Currency Group驻伦敦的管理合伙人Mark Farrington表示：“波动率会上升，美联储加息，主要经济体官方利率开始分化后，汇市将出现剧烈走势，从而成为加剧市场波动的因素之一。”

十国集团(G10)货币1个月期隐含波动率平均较过去一个月的实际波动率要高2.85个百分点，这是1个月期权隐含波动率与实际波动率自2012年6月以来相差最大的水平。

此外，所有G10货币的隐含波动率均高于历史波动率，相差程度从瑞郎的6.5个百分点到英镑的0.6个百分点不等。

2013-2014年间，主要发达国家货币的隐含与历史波动率之差平均为-0.05个百分点。

隐含波动率相对水平上升表明，交易员对年内早些时候的市场波动依然“心有余悸”。

今年外汇市场可谓风波不断，1月份瑞士央行(SNB)突然取消瑞郎兑欧元上限，引发震惊全球的“瑞郎黑天鹅事件”。中国央行8月意外允许人民币贬值又扰乱全球市场；同月，纽元买盘消失殆尽导致纽元汇率创30年最大盘中跌幅。

现在，投资者在担心市场对12月16日美联储决议的反应同时，也担心美联储采用何种机制以提高利率。

银行体系超额准备金充足，美联储资产负债表的规模也已是2006年政策紧缩时的五倍。为确保对联邦基金利率的控制，美联储官员正推出包括隔夜逆回购在内的新工具。

瑞士信贷(Credit Suisse)前亚太利率交易主管、Triple T Consulting驻奥克兰分析师Sean Keane说道：“相比他们实际上采取何种机制来引导和控制短期市场，美联储决议本身将变得不那么重要。很可能要做好这点要比他们想的更加困难。”

投资者对于美元的旺盛需求早已推动彭博美元指数今年上涨逾9%。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的数据显示，11月17日当周，对冲基金及其它大型投机客的美元净多头头寸增幅创下三个月来最大。

除了美联储决议这一风险事件之外，本周欧洲央行决议也有“引爆”市场走势的潜力。

市场普遍预期欧银本周会扩大货币刺激(包括降息、扩大QE规模、延迟QE实施时间等)，受此影响，欧元/美元降至4月以来最低水准。

财富基金QIC的负责人Susan Buckley说道：“随着我们迎来12月加息，相信波动率会出现飙升。争论焦点将从首次加息的时机转向未来紧缩的步伐。”