欧日超宽松政策提振利差交易需求 澳新货币受助反弹

周二（12月1日）亚太时段，澳元与纽元兑美元、日元和欧元涨至数周高位，欧洲和日本超宽松的货币政策提振了利差交易需求。

日内澳元/美元自0.7222涨至0.7282，为10月末以来最高水平，目前位于0.7255附近。汇价接下来关键阻力位于0.7300附近，该水位为汇价自10月至11月跌势76.4%的回撤位。

本交易日澳元获得提振，此前乐观的国内数据强化了利率持稳的前景，并增强了其作为收益相对较高资产的吸引力。

交叉盘方面，欧元/澳元跌至5个月低点1.4532，因市场预期欧洲央行（ECB）可能进一步放宽货币政策。欧元/澳元11月已经累计下挫5.2%，为16年最大月线跌幅。

与此同时，澳元兑日元大幅上涨至89.47，为8月以来高点，因市场愈发预期日本央行（BOJ）可能不得不采取更多刺激政策。

这与澳洲联储（RBA）的货币政策立场迥然不同，后者连续第7个月维持指标利率在2.0%不变，称矿业之外产业的状况逐步改善。

虽然澳洲联储不急于再次降息，但该行指出，必要时有进一步宽松政策的余地。

日内银行间利率期货价格暗示，2016年4月前澳洲联储降息的机率为38%，路透调查访问的半数分析师认为，2016年可能再次降息。

盘中纽元/美元自0.6578涨至1个月高点0.6646，目前位于0.6625附近。纽元兑欧元也涨至6个月高点，兑日元涨至1个月高点。

支撑纽元的因素是，市场预期本周三将公布的全球乳品拍卖价格将上涨，而乳业是新西兰最大的出口创汇产业，纽元料获得支撑。