法国恐怖袭击事件或对全球股市债市带来冲击

伊斯兰国武装分子在巴黎制造多起袭击令129人丧生，全球股市周一料将遭遇短线下跌，但分析师称袭击事件不大可能造成长时间的经济影响或市场反应。

澳洲AMP Capital首席分析师Shane Oliver表示，全球领导人对此次大屠杀纷纷表示谴责，世界各地声援巴黎，但可能只会对投资决策造成下意识的影响，“历史将告诉我们，对经济的影响是否有限--我认为影响将有限--市场将很快恢复，继续聚焦于其他事情。”

虽然袭击的消息在周五市场收盘后传出，但标准普尔500指数期货仍在交易，在清淡交投中下跌约1%。

大和证券首席技术分析师Eiji Kinouchi表示：“如果发生在市场交易期间，则可能引发恐慌，但市场有一个周末的时间来消化所有的信息。”

美国股市周五收低逾1%，受美国疲弱零售销售数据影响。鉴于此，即便没有巴黎袭击事件，亚洲和欧洲股市周一预计也会下跌。

法国股市，尤其是与该国旅游业有关的板块，将可能受冲击最大。

SMBC日兴证券金融市场和财政分析师末泽豪谦称：“鉴于法国的旅游业规模很大，如果袭击导致前往巴黎旅游的人数下降，或将对经济造成一定影响...我认为，这种影响不会深远到影响美联储的货币政策。”

欧洲以前曾遭遇过针对公众交通的类似袭击，例如2004年马德里以及2005年伦敦爆炸案。

Janney Montgomery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas称：“过去市场对其他恐怖袭击的下意识反应都是匆忙避险，包括大举购买美国公债。我由衷希望袭击的影响在时间上是短暂的，强度上将减弱，这种情况下市场反应或将只是短暂买入美国公债避险。”