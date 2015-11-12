耶伦“亲友团”携德拉基开讲 黄金面临年内终极考验

国际现货黄金周四(11月12日)亚市盘初依旧承压徘徊在1090美元下方。周三(11月11日)因美联储12月加息预期继续发酵，且欧洲央行可能扩大QE的消息令欧元/美元短暂下挫，打压金价进一步刷新1083.90美元的三个月低位，距离7月1077.24美元的逾6年半低位仅一步之遥。

本周四美联储将有众多官员发表密集的讲话，包括美联储主席耶伦，副主席费希尔、纽约联储主席杜德利等6位官员将相继发言，届时投资者料聆听他们口中透露的关键信息，以判断年底加息的几率。除此之外，欧洲央行行长德拉基日内也将发表讲话，市场料密切关注其对于12月宽松的说辞。

耶伦“亲友团”轮番上阵 12月加息预期会再度升温？

在今年10月FOMC货币政策声明后，市场对美联储的加息预期发生了改变，特别是在10月强劲的非农就业报告后，12月加息预期达到顶峰并得以稳固，但这也令国际金价遭遇连续地重挫，并在周三纽约时段进一步刷新1083.90美元/盎司的3个月低位，距离7月底1077.24美元/盎司的逾6年半低位。

旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周三表示，若经济持续改善且决策层相信通胀率会提高，那么美联储就具备了加息的“非常强劲的理由”。威廉姆斯是今年有投票权的FOMC委员。

同时，芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)之前也表示，“12月升息绝对有现实的可能性，将以开放思维去参加FOMC会议。”

据外媒周二(11月10日)公布的一项调查结果显示，在上周五(11月6日)强劲的美国就业报告出炉后，经济学家们更加相信，美联储(Fed)将会在12月升息。

针对逾80位知名经济分析师进行的调查显示，美联储在下月举行的年内最后一次会议上调高短期借贷利率的可能性为70%。

在此前10月调查中认为这种可能性只有55%，此前全球市场动荡以及对就业市场放缓的担忧，曾让美联储近期内升息的预测降温。

此外，本周四又将6位美联储重要官员密集发表讲话，包括美联储主席耶伦、副主席费希尔、纽约联储主席杜德利以及芝加哥联储主席埃文斯，上述四位都是与耶伦同道的鸽派“密友”。此外，同期圣路易斯联储主席布拉德及里奇蒙德联储主席莱克也将登台发言，前者是中间派官员，而后者则是鹰派代表人物。

耶伦和杜德利此前均已表示联储最早可能在下月加息，而副主席费希尔则表示，他相信通胀率并未远低于联储目标。

德拉基闪亮登台 市场待解欧银年底宽松之谜

据外媒周三援引消息人士报道，日内欧洲央行正在商讨将量化宽松购债计划范围扩大至市政债券(欧洲城市和地区，如巴黎市或巴伐利亚地区等)的可能性，这一传闻令欧元/美元一度急挫50点至日内低位，同时美元指数的上涨也令黄金承压下跌。

周四北京时间16:30欧洲央行行长德拉基作为欧洲系统性风险委员会主席，将在欧洲议会听证会上讲话，市场料将密切注意其透露出的年底宽松信号。

欧洲央行副行长康斯坦西奥周三称，“宽松的货币政策将维持相当长一段时间，下个月的政策会议决策将视最新的通胀数据而定。同时美联储升息对新兴市场的影响更大，对欧洲的影响不是那么大。”

欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)当天亦表示，欧洲央行将考虑下调存款利率和调整资产购买计划，以实现通胀目标。

尽管欧洲央行今年以来实施了购买主要国家债券的量化宽松政策(QE)，欧元区的经济增长依然不温不火。欧洲央行正迫切考虑是否能采取更多举措以提高这一计划的效应，提升停滞不前的通胀水平。

据外媒周二公布的调查显示，分析师认为欧洲央行(ECB)12月几乎肯定会进一步放松政策，同时扩大或延长债券购买计划是最可能的选择。

德拉基上个月曾暗示，管理委员会将在必要时采取行动，以确保通胀率在两年内升至2%的目标水准。目前欧元区通胀徘徊在零附近。

德拉基发出的温和言论提高了欧洲央行采取更多刺激举措的可能性，本周接受调查的分析师预期中值显示，欧洲央行12月3日会议采取行动的可能性为75%。

消息人士周一称，欧洲央行内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。此举有可能会令欧元走弱并推升通胀。

分析师如何看待金价后市?

黄金市场目前表现非常疲软，自上周的非农数据以来，金价一直在1090美元/盎司左右，非常接近此前触及的3个月低点。在过去19个交易日中，有16个交易日黄金市场是在下行的。

盛宝银行(Saxo Bank)商品研究主管Ole Hansen表示，由于实物需求也没有显现出很强的趋势，投资流动将成为黄金市场的主要推动力。

黄金ETF在10月流出了36吨，而总持有量目前跌到了1508.5吨，是新的6年半低点。Hansen指出，从欧元兑美元的表现来看，美元将继续走强，美国实际利率也在增长，这都对黄金是不利的。

Hansen称，目前黄金市场的关键支撑是1075美元/盎司，而盛宝银行也下调了年底金价预期至1100美元/盎司，但进入明年，黄金市场将有新的上行。

Hansen指出，一旦进价跌破1075美元/盎司，下行目标将是2010年7月低点的1045和关键心理支撑水平999美元/盎司水平。

CMC Markets首席分析师Ric Spooner表示，“目前黄金市场核心的影响因素必然是美元高涨以及美联储12月加息预期的升温。从目前的情况看，12月加息的可能性已经相比一个月前大大提高。”

美银美林(BofA)近日警告称，在未来几周白银价格甚至可能下降到12美元/盎司水平。该行指出，白银市场面临着工业需求和投资类别两方面的压力。